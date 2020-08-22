Дамирбека Асылбек уулу, осужденного на 10 лет, выпустили на свободу

Экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу, осужденного в Казахстане на 10 лет, освободили из тюрьмы. Такое решение принял Верховный суд Кыргызстана. Информацию подтвердили в Госслужбе исполнения наказания при ПКР.

Напомним, Дамирбек Асылбек уулу был задержан властями Казахстана в феврале 2018 года. Его и соучастников подозревали в причастности к транснациональной организованной группе и в экономической контрабанде. На то время еще депутат вину не признал. После задержания выяснилось, что у него имеется казахское гражданство, которого позже его лишили, как и значка депутата в Кыргызстане. Дамирбек Асылбек уулу заявил, что он гражданин Кыргызстана, и просил судить его в КР.

В свою очередь, Верховный суд КР принял к исполнению приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Алматы РК. Асылбек уулу отбывал наказание в ИК №27.

На каком основании судебная коллегия ВС КР приняла решение о том, чтобы отпустить Дамирбека Асылбек уулу на свободу, пока неизвестно. Пресс-служба Верховного суда КР пообещала VB.KG дать информацию по делу в понедельник.