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Развития без денег не бывает

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- Вячеслав Аникин
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Правительство приступило к рассмотрению проекта Стратегии развития сельского хозяйства на 2021 - 2025 годы. В документе обозначены все основные проблемы аграрной отрасли страны, разработаны конкретные меры по поддержке крестьян и перерабатывающих предприятий. Но забыта одна "мелочь": финансы, а без них любой документ превращается в пустую бумажку.

В преамбуле документа справедливо говорится о том, что сельхозпроизводство в стране продолжает оставаться неэффективным, нерентабельным. Далеко не везде используются современные методы возделывания сельхозкультур и выращивания скота, на низком уровне развития находятся семеноводство и племенная работа, большие проблемы испытывают крестьяне и при сбыте своего урожая.

Авторы проекта стратегии признают, что в стране мало сельхозпродукции высокого качества. Это в первую очередь связано с наличием мелких крестьянских хозяйств, что сдерживает привлечение инвестиций, применение передовых методов производства. Вряд ли найдется бизнесмен, желающий вкладывать свой капитал в отдельно взятое фермерское хозяйство. Это все равно, что из пушки по воробьям стрелять.

В проекте стратегии также признается, что без госдотаций, в которых остро нуждаются не только фермеры, но и мелиораторы, ветеринары, аграрную отрасль развить весьма проблематично.

Кстати, на сегодняшний день уровень дотаций сельского хозяйства Кыргызстана составляет всего лишь 3 процента. В Казахстане - 40, России - 55–60 процентов, в Финляндии - 80 (!) процентов.

Власти нашей страны на сегодняшний день могут похвастаться только предоставлением кредитов на льготных условиях. Но, во–первых, кредиты надо возвращать а во–вторых, получает всего лишь каждый десятый, а то и двадцатый фермер. К тому же деньги нужны дехканам каждый год, а не раз в пятилетку.

Нет у нас и современной необходимой материально–технической базы. Согласно официальным данным, 80 процентов имеющейся у крестьян техники нуждается в срочной замене. Но купить трактор даже на лизинговых условиях малоимущие фермеры не в состоянии. Поэтому авторы проекта стратегии вынуждены признать, что 30 процентов урожая в КР ежегодно теряется из–за отсутствия у фермеров надежной и эффективной техники.

А если учесть, что урожаи и привесы в стране слишком малы, то легко можно понять, какую прибыль получают в итоге наши дехкане. Почти что нулевую. И не зря на официальном уровне признается, что 40 процентов наших крестьян - за чертой бедности.

Кстати, нехватка техники и современного оборудования серьезно сказывается и на развитии перерабатывающей промышленности. Наши предприятия способны переработать только 15 процентов урожая. В развитых странах, между прочим, перерабатывается до 60 процентов сельскохозяйственной продукции. По подсчетам экономистов, из–за плачевного состояния дел в перерабатывающей отрасли Кыргызстан с 1992 года не досчитался почти что 100 миллиардов сомов.

В стратегии еще констатируют, что требуют срочного решения проблемы маркетинга. Между производителями сельхозпродукции и ее реализаторами действуют многочисленные посреднические организации, которые извлекают прибыль для себя в ущерб фермерам и потребителям. Но власти не желают ликвидировать диких посредников. Наверное, потому, что многие чиновники патронируют такую коммерцию.

В проекте стратегии также признается, что более половины пахотных земель в стране деградированы, подвержены эрозии.

Удивляться не приходится. Наши фермеры понятия не имеют о грамотном возделывании пашни. Да что там говорить, если многие наши аграрии не ведают, сколько килограммов удобрений требуется на один гектар, какие поливы можно считать эффективными, а какие могут нанести почве вред. Авторы стратегии привели убийственные цифры: ежегодно при поливах теряется до 30 процентов воды. И это в наше засушливое время, когда живительной влаги становится все меньше.

Особенно в ужасном состоянии находится сельская мелиоративная система. На ремонт арыков и лотков денег нет и взять их пока негде.

Но что самое печальное, выхода из сложившейся ситуации даже не просматривается. Дело в том, что подобные стратегии разрабатывались и утверждались и 10, и 20 лет назад. А толку от них не было почти никакого.

Показателен пример. В 2012 году при разработке аналогичного документа выяснилось, что он профинансирован только на 20 процентов. О помощи потенциальных инвесторов говорилось более чем туманно. Поэтому тогдашние вице–премьер и министр финансов вернули проект на доработку. Неизвестно, нашли ли в правительстве средства на реализацию стратегии восьмилетней давности, но только дела в аграрной отрасли ощутимо не изменились. Вот и в новой стратегии одни благие намерения известно куда ведут.

По идее, сначала нужно было определиться с финансированием, а потом уже выносить документ на обсуждение.

Теперь самое главное признание авторов стратегии: "Все сложившиеся негативные факты привели к употреблению населением республики импортных продуктов питания. Некоторые из них произведены с использованием генно– модифицированных организмов (ГМО), их употребление в пищу оказывает негативное влияние на здоровье и генофонд населения".

Другими словами, мы стали настоящей банановой республикой, куда можно сбрасывать пагубную для здоровья пищу.


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URL: https://www.vb.kg/391287
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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