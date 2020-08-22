Эксперты предупредили о голоде "библейских масштабов" в ЦА из-за пандемии

Риск голода может достигнуть "библейских масштабов" из-за последствий пандемии. Об этом сообщил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли, передает РБК со ссылкой на ТАСС.

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, <...> указывают на настоящую катастрофу", - заявил Бизли в интервью агентству.

Он отметил, что, судя по данным организации, мир оказался перед риском голода "библейских масштабов", а для решения проблемы ВПП нужно найти почти $5 млрд в ближайшие шесть месяцев. Так, по его словам, в Латинской Америке число голодающих людей возрастет на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост голодающих прогнозируется на уровне 135% и Южной Африке - до 90%. Бизли подчеркнул, что голод в мире уже находится на "заоблачном уровне", поэтому необходимо незамедлительно принимать меры, чтобы не умерли люди и дети не страдали от последствий недоедания.

Бизли уточнил, что из-за последствий пандемии в Южном Судане увеличилось количество людей, которым необходимы продовольствия, с 5 млн до 6,6 млн человек. Он подчеркнул, что программа еще занимается организацией перевозки персонала, медикаментов и других важных грузов.

Программе необходимы $737 млн до конца года для помощи жителям Йемена. "В Йемене драматическая ситуация в результате затяжного конфликта осложняется распространением коронавируса. Все это грозит увеличением числа голодающих", - объяснил глава ВПП. Для того чтобы помочь с продовольствием 13 млн человек, нужно иметь определенные условия - финансирование организации и возможность приехать в страну.

Организация помогает и Ливану в период экономического кризиса из-за пандемии. "После страшного взрыва в порту Бейрута 4 августа, унесшего жизни более 160 человек, исполнительный директор ВПП одним из первых побывал в столице Ливана, доставив первую гуманитарную помощь", - сказал Бизли. Кроме того, ВПП помогает местным жителям восстанавливать порт, куда ранее поставляли грузы с продовольствием.

ВПП была создана в 1963 году и входит в систему ООН. Она оказывает продовольственную помощь развивающимся странам.

Ранее Дэвид Бизли заявлял, что до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек. Эта цифра в два раза больше прошлогодних данных, в связи с пандемией коронавируса на грани голода оказались 130 млн человек в мире.

Организация опасается, прежде всего, ситуации в странах Африки, где половина жителей голодают. Помимо этого, у ВПП появились опасения и насчет риска продовольственного кризиса на юго-востоке Украины.