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МОиН: В Кыргызстане начался V тур онлайн-приема в вузы

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- Оксана Гут
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Начался V тур онлайн-приема в вузы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

Начался V тур приема заявок на вакансии для обучения на контрактной основе. Абитуриенты, сдавшие ОРТ могут подавать документы в университеты с 22 по 27 августа.

Пятый тур с 22-29 августа

22-27 августа до 14:00 часов - подача заявок

28-29 августа до 17:00 часов - подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

МОиН напоминает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в текущем году прием в вузы проводится через автоматизированную систему "Абитуриент Online" (https://2020.edu.gov.kg/).


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URL: https://www.vb.kg/391299
Теги:
абитуриент, вуз, Кыргызстан, карантин, Министерство образования
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