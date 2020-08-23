МОиН: В Кыргызстане начался V тур онлайн-приема в вузы

Начался V тур онлайн-приема в вузы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

Начался V тур приема заявок на вакансии для обучения на контрактной основе. Абитуриенты, сдавшие ОРТ могут подавать документы в университеты с 22 по 27 августа.

Пятый тур с 22-29 августа

22-27 августа до 14:00 часов - подача заявок

28-29 августа до 17:00 часов - подтверждение абитуриентом желания быть зачисленным в вуз.

МОиН напоминает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в текущем году прием в вузы проводится через автоматизированную систему "Абитуриент Online" (https://2020.edu.gov.kg/).