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В Бишкек из Москвы вернулись 236 кыргызстанцев

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- Оксана Гут
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Сегодня, 23 августа, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту "Москва – Бишкек", которым в Кыргызстан возвращены 236 кыргызстанцев из России, включая 18 малолетних детей. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Ввиду большой численности желающих вернуться в Кыргызстан граждан, список пассажиров на данный рейс сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, сотрудников Посольства и Представительства МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В Кыргызстан вернулись женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения на Родину, такие как: тяжёлые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потеря родных и другие сложные жизненные ситуации.

Данный рейс осуществлен в реализацию договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России, достигнутых во исполнение поручения президента и правительства КР в рамках проводимой работы по возвращению граждан КР, находящихся в иностранных государствах на фоне временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Работа по возвращению в Кыргызстан граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/391300
Теги:
Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан, карантин
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