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Военные медики России вернулись из Кыргызстана домой с наградами

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- Евгений Денисенко
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Группа российских военных медиков, завершив миссию по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в госпиталях Кыргызстана, вернулась на родину.

Во время пребывания в дружественной республике они, по информации пресс-службы Центрального военного округа министерства обороны РФ, осмотрели более 450 пациентов и способствовали лечению и выписке около 200 пациентов.

В Кыргызстан эта врачебная команда в составе 19 специалистов прибыла 22 июля самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Военно-космических сил РФ. На его борту также было доставлено нужное медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Работали российские медики вместе с кыргызстанскими коллегами в госпиталях Бишкека и Оша.

В ходе этой работы они организовали круглосуточные дежурства в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Специалисты терапевтического профиля проводили ежедневное наблюдение и другие лечебно-диагностические мероприятия с пациентами, находящимися в перепрофилированных отделениях для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Также было сделано санитарно-эпидемиологическое обследование военных госпиталей Кыргызстана, подготовлены рекомендации по процессу оказания медицинской помощи. А с врачебным и средним медицинским персоналом госпиталей российские медики поделились опытом лечения пациентов.

Перед вылетом в Россию прошла торжественная церемония награждения личного состава этой группы. Участие в прощании приняли командир объединенной российской военной базы "Кант" Алексей Ларин, военный и военно-воздушный атташе при посольстве РФ в КР Андрей Лактионов, а также первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Кирешеев. Он поблагодарил Министерство обороны РФ за поддержку в это сложное время, подчеркнув:

"Данная помощь является прямым свидетельством высокого уровня взаимоотношений дружбы, доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и нашими Вооруженными силами".

Все 19 российских медиков получили различные награды от Генштаба ВС Кыргызстана и Государственного комитета по делам обороны КР, сообщили в пресс-службе ЦВО.


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URL: https://www.vb.kg/391302
Теги:
военная служба, Россия, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин, Министерство обороны
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