Военные КР участвуют в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020"

Делегация Вооруженных сил Кыргызстана принимает участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Торжественная церемония его открытия прошла 23 августа на территории многофункционального Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области.

В своем видеообращении к участникам президент РФ Владимир Путин отметил, что в нынешнем году одновременно с открытием форума стартуют и Международные армейские игры "АрМИ-2020".

"Убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют", - заявил российский лидер. - "Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших Вооруженных Сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", - высказал пожелание Владимир Путин.

В ходе состоявшейся накануне коллегии Министерства обороны РФ его глава Сергей Шойгу форуме сообщил, что нынешний форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны. Участие в нем примут 1,5 тысячи отечественных и зарубежных организаций и предприятий, которые представят более 28 тысяч экспонатов. Будут продемонстрированы почти 700 единиц военной техники и вооружения, ряд новинок в различных сферах от стрелкового оружия и бронетехники до беспилотных летательных аппаратов.

В рамках форума запланированы также масштабные мероприятия культурно-зрелищной направленности, научно-деловые и выставочные программы. Предусмотрено свыше 180 научно-деловых мероприятий по актуальным проблемам безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны. На полях форума пройдут, кроме того, двусторонние встречи и переговоры между главами делегаций различных государств.

В день открытия форума"Армия-2020"и игр "АрМИ-2020" с их общей трибуны к гостям и участникам обратились премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. Глава российского правительства пообещал, что всех "ждет яркий и зрелищный праздник".

"Форум подчеркнет статус уникальной площадки, где есть место для заключения контрактов и для творчества, идей, для общения и международного сотрудничества в военно-технической сфере", - высказал уверенность Мишустин.

В свою очередь, Сергей Шойгу, сообщил, что на форум прибыло более 90 делегаций. Всем министр обороны РФ пожелал успешной работы.