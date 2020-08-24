Военных Кыргызстана представили на Международных армейских играх-2020

Военные Кыргызстана принимают участие в Международных армейских играх "АрМИ-2020". Эти игры открылись 23 августа в подмосковном Алабино одновременно с Международным армейским форумом "Армия-2020".

В ходе торжественной церемонии на центральной площади Конгрессно-выставочного центра "Патриот" состоялись вынос и последующее поднятие флагов всех стран-участниц. Представляя каждую из них, диктор заявил, что команда оборонного ведомства Кыргызстана "год от года совершенствуется, демонстрирует высокие показатели в конкурсной программе". "Мы приветствуем военнослужащих Киргизии и желаем им ярких выступлений!" – прозвучало пожелание от организаторов игр.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в период "АрМИ-2020" с 23 августа по 5 сентября на полигонах пяти государств будут демонстрироваться мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32 стран. Шесть международных конкурсов устроят на территории Армении, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси. Остальные туры будут идти в Российской Федерации.

"В программу игр включены 30 конкурсов. Помимо этого, мы презентуем три новых соревнования, которые начнём проводить со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы "Надёжный ориентир", - отметил глава оборонного ведомства РФ.

В минувшем году на играх "АрМИ-2019" военные КР поборолись за первенство сразу в нескольких конкурсах – "Танковый биатлон", "Десантный взвод", "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" (для военных инженеров). Все эти состязания проходили на территории России, а еще одно - "Конный марафон" – на военном полигоне в Монголии, где третье место разделили команды Кыргызстана и России. На этот раз они будут участвовать в танковом биатлоне.

В этом главном конкурсе для игр "АрМИ", который и положил им начало, кыргызстанцы участвуют с 2013 года. И всякий раз стабильно занимают места в середине турнирной таблицы. Каждый раз им приходится состязаться с стильными соперниками, в числе которых – танкисты Китая, России, Казахстана, Беларуси, ряда других государств. А в рамках нынешнего биатлона кыргызстанцы в свои первые заезды, которые, согласно жеребьевке, выпали на 25 августа, отправятся в одной группе с танкистами Казахстана, России и Узбекистана.

Сам танковый биатлон стартовал сегодня же. На трассу, в рамках его первого этапа – индивидуальной гонки - вышли экипажи Беларуси, Китая, Сербии и Азербайджана.

В своем видеообращении к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр "АрМИ– 2020" президент РФ Владимир Путин отметил, что такие игры вот уже несколько лет служат "укреплению дружеских связей, открытому, доброжелательному обмену опытом". На этих играх, по словам главы России, "военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, в уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьёзные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях". "Главное, что состязания Армейских игр способствуют укреплению мира и взаимопонимания между странами и народами", - подчеркнул Владимир Путин.