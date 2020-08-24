Готовы ли учителя в Кыргызстане к "удаленке"?

Свой новый учебный год школьники Кыргызстана 1 сентября начнут дистанционно, за исключением первоклассников, которые придут в пустые школы и сядут за парты по одному.Корреспондент "ВБ" разбиралась, насколько школы готовы к онлайн–режиму.

Обойдемся без линейки

В День знаний, 1 сентября, школы, независимо от форм собственности, откроют свои двери 156 тысячам первоклассников. Другие классы будут обучаться в онлайн–режиме. Об этом на заседании правительства заявил премьер–министр Кубатбек Боронов.

Как следует из слов премьер–министра, эпидемиологическая ситуация остается у нас, как и во всем мире, по–прежнему угрожающей.

- По прогнозам, возможна вспышка заболевания. В этой связи при рекомендации вариантов форм учебного процесса Министерство образования и науки должно это учитывать. Мы не должны допускать ухудшения ситуации, окончательное решение будет приниматься Республиканским оперативным штабом, - сообщил Кубатбек Боронов.

Первоклассники будут посещать школу ежедневно в обычном режиме. Об этом стало известно во время онлайн–совещания президента Сооронбая Жээнбекова с премьер–министром Кубатбеком Бороновым.

До 1 сентября осталась неделя, и родители первоклассников беспокоятся, будут ли у их детей праздничные линейки?

- Традиционных массовых мероприятий не будет. Но каждый учитель проведет праздничный первый урок. Это должно остаться в памяти ребенка - первый учитель, первый класс. Если в школе много детей, их сразу с соблюдением дистанции разведут по классам. Если школа небольшая, если дети из разных классов не будут перемешиваться, можно организовать торжественную линейку на школьном дворе. Проводить линейку и в каком формате зависит от решения учредителя и администрации школы, - рассказал корреспонденту "ВБ" начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования министерства Марат Усеналиев.

В этом году школы столицы ожидают в общей сложности более 19 тысяч первоклассников.

В управлении образования мэрии сообщили, что в ближайшие дни начнут готовить школы к открытию и закупке дизинфицирующих средств. Сейчас ждут официального распоряжения из Республиканского штаба по борьбе с COVID.

До сих пор нет единого документа, по которому будет организована работа общеобразовательных организаций.

Мнения родителей по поводу возвращения детей в школы разделились. Некоторые считают, что это вызовет новый всплеск заражений.

- Я этим летом переболела и не хочу заразиться повторно, поэтому еще долго ребенка в школу не пущу. О каких условиях можно говорить в переполненных классах? Это серьезный риск, а образование имеет значение только для здоровых, живых людей, - говорит мама пятиклассницы Аида Исмаилова.

Другие родители считают, что дистанционное обучение ведет к снижению уровня знаний, самостоятельно дети программу не осваивают.

- Я за традиционное обучение. Родители не могут полностью объяснить предметы. Без школы дети могут окончательно скатиться вниз по своим знаниям. Дома могут учиться только ответственные и организованные и те, кого родители контролируют. А если взрослые работают или детей несколько, то это проблематично. К тому же одна из главных функций школы - социализация. Онлайн–школа такую функцию выполнять не может. И сейчас дети не сидят дома. Они все во дворах играют, ходят в магазины, - считает мама третьеклассницы Светлана Бондаренко.

Все взрослые с тревогой ждут начала нового учебного года. Ведь многим в четвертой четверти прошлого учебного года программа дистанционного обучения далась сложно. "Удаленка" требует дополнительных усилий всех сторон (ребенка, педагогов, родителей). К тому же многие школьники Кыргызстана ограничены в доступе к Интернету. Для обучения нужен смартфон или планшет, а еще лучше, если будет и компьютер. В результате карантина многие взрослые остались без работы, и обеспечить ребенка телефоном (тем, который поддерживает WhatsApp) или единицы загрузить не у всех есть возможность.

Таким образом, все основные проблемы дистанционного обучения так и остались нерешенными.

А готовы ли учителя?

Министерство образования утверждает, что усиленно готовится к новым вызовам. Решено, что новый материал школьники будут усваивать с помощью телеуроков. Министерство образования практически закончило записывать эти уроки. Привлечены 226 учителей по разным предметам. Каждый телеурок будет длиться 20 минут. Видеоматериалы разместят на сервере специально разработанного Министерством образования портала oku.edu.gov.kg. С 1 сентября они будут транслироваться на телеканалах по расписанию, которое составляет Министерство образования (пока оно не обнародовано).

- На сегодня отснято более 1000 видеоуроков, разработаны 600 электронных учебников для школ, где нет доступа к Интернету. В районах мы создали электронные библиотеки. В каждом районном и городском отделе образования есть представители Министерства образования - методисты. Они обеспечивают доставку электронных учебников, электронных уроков, - говорит начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Марат Усеналиев.

МОиН порекомендовало для обратной связи с учащимися использовать такие современные технологии, как Zoom, Google classroom, Telegram, WhatsApp.

Министерство образования отрапортовало, что позаботилось, собственно, об образовательной части. А проблемы семей, у которых нет телевизора и смартфона, решаются с помощью местных властей и спонсоров.

Еще Минобраз обещал в течение августа провести для учителей–предметников обучение в онлайн–формате по информационно–коммуникационным технологиям. Но, похоже, этих усилий не достаточно.

Студенты тоже останутся дома

Новый учебный год в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования так же, как и у школьников, начнется в онлайн–режиме, то есть с использованием дистанционных технологий.

Такое решение приняло Министерство образования и науки для снижения риска заражения коронавирусом, и оно касается всех вузов (независимо от формы собственности).

Образовательные организации разрабатывают планы самостоятельной работы студентов в соответствии с учебно–методическими комплексами дисциплин. Они также будут предоставлять материалы для дистанционного обучения, совершенствовать собственные информационные и образовательные ресурсы, принимать меры по обновлению материально–технической базы, необходимой для дистанционного формата.

Как сообщают в Минобразе, в настоящее время оказывается методическая и техническая поддержка преподавателям.

С 17 по 19 августа 2020 года МОиН КР проводит вебинары для представителей вузов средних специальных учебных заведений. На этих вебинарах презентуются рекомендации по подготовке учебных заведений к началу учебного года в онлайн–формате.

Авторитетно

Кенешбек Сайназаров, независимый эксперт совета по дистанционному образованию при МОиН:

- С введением дистанционного обучения роль родителей выходит на один уровень с учителем. Взрослые должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок занимался.

Родителям нужно создать условия для обучения. Необходимо загрузить разные обучающие приложения. Надо готовить ребенка психологически. Родители сами должны изучить платформы, на которых будет проходить обучение. Сейчас много статей по этому поводу. Возможно, учителя вышлют руководство. Родители должны понимать технические особенности платформ, чтобы могли помочь ребенку разобраться или наладить связь.

В этот раз должно быть меньше проблем, ведь у всех уже есть опыт работы в четвертой четверти прошлого учебного года. Как показала практика, только 2/3 учеников задействованы в учебном процессе, а 1/3 остается за боротом образования. Если семья многодетная, часто нет денег, чтобы каждому ребенку купить смартфон. Как быть в таком случае?

И еще немаловажный нюанс. У нас страна зависима от мигрантов. Они оставили детей бабушкам и дедушкам, сельским родственникам, которые даже не знают, как пользоваться телефоном. В таких случаях надо делать упор на помощь уязвимым слоям населения. Мы рекомендовали директорам, завучам и учителям сообща решать этот вопрос.

Сотрудниками Кыргызской академии образования подготовлена рекомендованная методика обучения, но каждая школа сама определяет, как обучаться. Так это происходит и при классической системе образования. Но мы все–таки советуем школам синхронизировать учебные планы с программой, разработанной академией образования.

Также есть смысл на время дистанционного обучения определить основные предметы и второстепенные. Чтобы сохранить качество образования именно по основным предметам. Например, труд и физкультуру можно было бы пока убрать из школьной программы.

Бочка дегтя

Учитель одной из столичных школ на условиях анонимности сообщил, что, как и прежде, большинству педагогов приходится самостоятельно разбираться с онлайн– платформами и переводить материалы в электронный вид.

- Учителя готовы работать в любом режиме. Но прежде всего надо учителей оснастить ноутбуками и Интернетом. Самостоятельно на свою зарплату педагогам не получится пройти курсы или приобрести сильный компьютер. У большинства педагогов самые простые и устаревшие смартфоны, которые не выдерживают потока сообщений. Вот, например, у меня пять классов по 30–40 человек, - рассказал "ВБ" педагог одной из столичных школ.

Он рассказал, что при дистанционном обучении увеличивается время, затраченное на подготовку уроков и проверку заданий. Видеоуроки по телевидению не всегда совпадают с учебной программой и недостаточно полно раскрывают темы. Все равно нужна доработка. Требуется также организовать обратную связь. За 30 минут, которые бесплатно выделяются в приложении ZOOM, нужно успеть дать новый материал, провести опрос, ответить на вопросы.

- Время урока уменьшается, а объем материала остается прежним. Ребенку сложно высидеть 40 минут перед компьютером, особенно учитывая, что по расписанию каждый день по 5–6 уроков, а потом еще нужно выполнять домашние задания. Вот и получается, что ученики сидят перед компьютерами целыми днями. Главный плюс "удаленки" - это то, что меньше риска заражения. Но если нам скажут работать в традиционной форме, мы с радостью сделаем это, - вздыхает учитель.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"