Текебаев - кыргызский Тихановский? или Многоходовка с белорусским акцентом

Главным открытием уходящей недели стало известие о том, что в партийных списках "Ата Мекена" на выборах в Жогорку Кенеш не значится имя Омурбека Текебаева."Вечерка" разбиралась, ради чего опытный политик отказался от участия в гонке за мандаты.

Уступил дорогу молодым...

То, что Омурбек Текебаев пойдет на выборы, еще пару недель назад выглядело как непреложная данность. Хотя сам лидер социалистов на этот счет никаких заявлений не делал. Но в понедельник родилась сенсация. На очередном XIII съезде партии, проведенном на столичной Аллее отцов–основателей (дабы на свежем воздухе соблюдать дистанцию), выступил лидер партии Омурбек Текебаев. Он подчеркнул символичность места проведения мероприятия и рассказал, что идея провести съезд партии на Аллее отцов–основателей принадлежит одному из старейших членов "Ата Мекена" Болоту Шеру, скончавшемуся в июле этого года.

После этой преамбулы прозвучало главное историческое заявление о том, что сам Омурбек Чиркешович не намерен принимать участия в парламентских выборах. Свое решение он объяснил тем, что нужно "освободить дорогу молодым" как внутри партии, так и в политике.

- Основатели партии "Ата Мекен" - я, Сасыкбаева,Чотонов и другие, и мы не будем принимать участия в выборах. Мы будем выдвигать новых, молодых лидеров. Пришло их время, - провозгласил Текебаев.

Жанар Акаев, который теперь возглавляет партийный список партии "Ата Мекен", поддержал этот торжественный "тост" и признал, что решение Текебаева выглядит как ответственный и мудрый шаг.

- Это демонстрация высокой политической культуры. Хотя я считаю, что такие политики, как Омурбек Текебаев, должны быть в парламенте. Поэтому, с одной стороны, я сожалею, что Омурбек Чиркешович принял такое решение, с другой, меня восхищает воля этого человека. Пример того, как можно пожертвовать собственными амбициями ради большой цели, - заявил Акаев.

...или бросил их в непростую минуту?

То, что Жанар Акаев называет образцом высокой политической культуры, выглядит, если не как предательство, то как весьма странный и даже нелогичный шаг для такого опытного многоходовщика, как Омурбек Текебаев. Он собрал под флаги социалистов команду из сильных политиков, экспертов и даже ученых. И неожиданно бросил их на произвол судьбы, отказавшись выступить лидером этой сборной.

Жанар Акаев - хороший оратор, но весьма сомнительная замена Омурбеку Чиркешовичу, который чувствует себя также комфортно в политической среде как рыба в воде. Глава кыргызских социалистов, будучи со своей фракцией в парламентском меньшинстве, умудрялся сменять одно за другим правительства, проводить нужные законы.

В конце концов, как верно отметил в интервью СМИ экс–спикер ЖК, профессор Зайнидин Курманов, "Ата Мекен" и Текебаев - это что–то неразрывное.

- Рассматривать их друг без друга нельзя. Решение Омурбека Текебаева расстраивает, потому что он сильный политик, харизматичный, раскрученный. К тому же он представитель оппозиционной партии, поэтому потеря такого политика для Кыргызстана - это роскошь. С другой стороны - время диктует, что пора уступать место молодым, перспективным, креативным людям. В этом плане он поступил очень мудро, он уступил дорогу молодым. Это привлечет внимание. За партию и так будут голосовать, поэтому уход Текебаева вряд ли приведет к потере голосов, - заявил Курманов.

С тем, что симпатии электората будут на стороне "Ата Мекена" только из–за обновившегося партийного списка, можно поспорить. Подобный ребрендинг сегодня предлагают почти все политические объединения, собирающиеся бороться за места в ЖК.

Помимо новых лиц, нужна внятная программа, хоть какая–то идеология. Раньше "Ата Мекен" брал мандаты в парламенте благодаря идее о постоянной борьбе с действующим режимом. Сейчас оппозиционная направленность социалистов не так очевидна, поэтому непонятно, зачем они идут во власть и что смогут дать своим избирателям, если станут депутатами.

Кроме всего прочего, известно, что у "Ата Мекена" сегодня нет хоть как–то впечатляющей финансовой платформы. Это тоже серьезный минус, поскольку, как мы все знаем, в нашей стране большая мошна - это почти стопроцентная гарантия успешной политической карьеры.

Ну а в сторону плюсов загибать пальцы уже не придется.

Каковы в таком случае шансы партии на прохождение в парламент? Скорее всего, не слишком велики. Даже в 2010 году, когда Омурбек Текебаев пользовался бешеной популярностью электората, имел серьезный политический вес как один из главных борцов с режимом Курманбека Бакиева, его партия, лидировавшая в предвыборных опросах, неожиданно для многих экспертов оказалась на пятом месте, получив всего 5,6 процента голосов избирателей.

В 2015 году социалисты улучшили результат - прошли в парламент, набрав чуть более 7 процентов голосов "за". Получив при этом 11 мандатов из 120.

Тоже негусто. Но тогда фракцию возглавлял Текебаев, выступавший в качестве основного оппонента действующей власти. И "Ата Мекен" оставался авторитетным движением, по мере сил пытающимся изменить политическую палитру КР, выступающим в качестве инициатора важных общественных дискуссий.

Выбрал свободу...

Почему же на самом деле Омурбек Текебаев отказался продолжать свою политическую карьеру, остается только гадать. Не исключено, что причиной такого радикального решения стало стремление сохранить физическую свободу. Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье "Коррупция" УК КР. Правда, ныне приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение. Но пока Текебаев не реабилитирован. Это означает, что он по–прежнему находится на крючке у власти. Так что, как вариант, возможно, он пошел по пути своего тезки Омурбека Бабанова. Создатель и спонсор "Республики" после проигрыша на президентских выборах 2017 года попал под уголовное дело. Чтобы избежать суда и сохранить свой бизнес в Кыргызстане, ему пришлось публично заявить об уходе из политики. Последствием такого решения стало то, что сейчас "Республика", как и "Ата Мекен", не имеет ни яркого лидера, ни финансирования. Если Омурбек Чиркешович выбрал вместо политики свободу, то его можно понять. При этом очевидно, что подобное решение превращает его в политический труп. Воскреснуть ему будет уже непросто - обратно во власть, как показывает практика, его уже не пустит та самая молодежь, дорогу которой он столь великодушно открывает сейчас.

...или силу улиц

С другой стороны, выпадение Омурбека Текебаева из парламентской предвыборной обоймы можно расценивать иначе. Лидер социалистов, повторимся, многоходовщик. В силу своего колоссального опыта он вполне способен реально оценивать ситуацию и выбирать для себя наиболее выгодную линию поведения. Сейчас в республике немало недовольных действиями власти во время эпидемии. И этот протестный потенциал кто–то (те же пресловутые третьи силы) может захотеть использовать для реализации белорусского сценария.

Причем, судя по тому, что сейчас происходит в стране, ощущение нестабильности передалось многим. Чиновники, например, бегут с хлебных мест. Когда такое бывало?

Экс–губернатор Ошской и Иссык–Кульской областей Узар Жылкыбаев ушел с государственной службы ради участия в выборах в составе не самой сильной партии "Республика". Аким Иссык–Кульского района Данир Иманалиев подал в отставку. Тоже намерен участвовать в парламентских выборах–2020. Непонятно, правда, с кем. Заместитель секретаря Совета безопасности, экс–министр внутренних дел Омурбек Суваналиев идет на выборы в рядах партии "Бутун Кыргызстан". Очевидно, что и ему при таком раскладе придется покинуть пост заместителя секретаря Совбеза. Кроме того, глава ГСИН Мелис Турганбаев тоже ушел с должности, чтобы участвовать в выборах с партией "Замандаш".

Несмотря на то, что на носу парламентские выборы, партии особо не вкладываются в кампании - словно надеются, что можно будет проскочить во власть под шумок эпидемии, особо не раскошеливаясь на агитацию.

Омурбек Чиркешович, думается, тоже видит и понимает, к чему все идет. При этом он, само собой, не может не осознавать, что даже обновленный "Ата Мекен" вряд ли получит большое количество мандатов в новом составе ЖК. Для него лично это будет означать проигрыш.

При этом общественно–политическая конъюнктура сегодня такова, что выход из выборной гонки - это стратегический ход, продиктованный здоровым прагматизмом. Если в Кыргызстане вдруг и правда события начнут разворачиваться по белорусской схеме, то Омурбек Чиркешович вполне может сыграть роль национального лидера с прицелом на верховную власть.

У него уже был шанс занять пост главы государства в 2010 году. Тогда он его упустил, ошибся, можно сказать, в логистике. А нужно было настоять на срочных прямых выборах вместо непонятного референдума, результатом которого стало временное президентство Розы Отунбаевой. А год спустя к власти пришел уже Алмазбек Атамбаев, и Омурбек Текебаев надолго утратил имевшееся у него преимущество.

Сейчас у него может появиться возможность исправить ту ошибку десятилетней давности. И он, вероятно, эту возможность предчувствует. Иначе зачем ему проводить параллели между протестующей Беларусью и Кыргызстаном в своей речи?

- Если там мы окажемся в меньшинстве, то поддерживать будем с улицы. Весь Кыргызстан несколько раз был свидетелем того, какой силой обладают улицы. Эту силу увидела и Украина. Силу улиц сейчас чувствует на себе и Лукашенко. Если власть не будет прислушиваться к народу, оппозиции, которая в меньшинстве, то партия "Ата Мекен" готова поднять улицы и руководить этим движением, - предупредил он.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"