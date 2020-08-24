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"По ночам в воздухе распыляют лекарства". МЧС опровергает сообщения в сети

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- Екатерина Улитина
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Информация о распылении лекарственных препаратов в ночное время не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Кыргызстанцы начали получать рассылку голосового сообщения через мессенджеры 23 августа. Автор сообщения предупреждает, что власти намерены распылять некие лекарства в воздухе.

"Просим граждан не распространять недостоверную информацию! В свою очередь отметим, что МЧС проводит дезинфекционные мероприятия пешим ходом или с привлечением пожарного расчета, дезинфицируются дороги и здания", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, усиленная дезинфекция улиц, рынков и общественных мест проводится в связи с распространением коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/391311
Теги:
лекарства, социальные сети, Кыргызстан, МЧС
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