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Задержан кыргызстанец, которого подозревали во взрыве дома в Магнитогорске

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- Екатерина Улитина
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В Москве задержан гражданин Кыргызстана Хусниддин Зайнабидинов, которого подозревали в организации взрыва дома в Магнитогорске, произошедшего 31 декабря 2018 года. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Ердам" ("Помощь") Бахром Хамроев.

"Прокурор Московского метрополитена Москвы вызвал к себе Зайнабитдинова Хусниддина Нурмахамадовича, якобы для того, чтобы Хусниддин принес ему документы, связанные с предоставлением ему политического убежища. Явившись к прокурору, последний обманным путем передал его в руки сотрудникам 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве для задержания и возбуждения в отношении него административного дела", - написал Бахром Хамроев.

Дело, в котором подозревают гражданина Кыргызстана, связано с нарушением миграционного законодательства России.

Судебное заседание состоялось в пятницу, 21 августа в Измайловском районном суде Москвы. Разбирательство было отложено на 26 августа, по решению суда Хусниддин Зайнабидинов был отпущен из под стражи.

Напомним, впервые Хусниддин Зайнабидинов был задержан в январе 2019 года. Родственники мигранта считали, что его задержание связано со взрывом дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Однако официально причиной взрыва считается хлопок газа.

Также появилась информация, что во время допросов Зайнабидинова пытали. Сам он позже опроверг эту информацию. Параллельно в отношении него было начато дело о нарушении миграционного законодательство. Власти хотели депортировать его в Кыргызстан. В общей сложности он провел в СИЗО и в Центре временного содержания иностранных граждан около года. Выйдя на свободу он переехал в Москву и попросил у российских властей политического убежища.

Европейский суд по правам человека запретил выдворять Зайнабидинова в Кыргызстан, так как здесь он якобы может быть подвергнут преследованиям по национальному признаку.

Российские СМИ сообщают, что в Кыргызстане Хусниддин Зайнабидинов обвиняется в участии в беспорядках в городе Ош в 2010 году, на него завели уголовные дела по ст. 174 (уничтожение имущества), ст. 233 (массовые беспорядки) и ст. 299 (возбуждение межэтнической розни). Правоохранительные органы Кыргызстана неоднократно обращались в соответствующие органы России с требованием о его экстрадиции. Он находится в России с 2013 года.


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URL: https://www.vb.kg/391317
Теги:
взрыв, задержание, ошские события, Россия, Кыргызстан
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