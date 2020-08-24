Протесты в Беларуси. ОМОН и Лукашенко с автоматом (видео)

Сегодня мы нащупали иглу усатого кощея. Предсказуемо, им оказался Дворец. Как только мы опубликовали предложение просто ПРОЙТИ МИМО, он настолько обезумел от страха, что прыгнул в вертолёт с автоматом и Колей-спецназовцем, чтобы экстренно прилететь в свой дворец-резиденцию, пишет белорусское издание NEXTA.

Это показало только одно - он стал абсолютно безумен, уверен автор информации.

- Взять в руки против мирных протестующих (которые вообще ушли к тому времени), провести сюрреалистичное экстренное заседание, назвать отошедших, чтобы избежать крови, людей "крысами"?. Кто ещё может поступить таким образом в 21 веке в центре Европы? Так что сегодняшний день ставит окончательную точку в вопросе о том, выдержит ли режим. Нет, не выдержит. И это понимаем даже сам Лукашенко, хватаясь за оружие. Он и весь его режим обречён. Вопрос лишь в том, сколько недель осталось до конца. А пока можете начать блокировать движение на своих машинах уже в 8 утра. Замедляйтесь, останавливайтесь, сигнальте - делайте на своё усмотрение. Пешеход? Не проблема - просто остановитесь на несколько минут. Как показывает практика не только других стран, но и Беларуси - это очень сильно нервирует режим. И, конечно же, рабочие! От вас зависит ОЧЕНЬ МНОГОЕ. Если вас поддерживает коллектив - устраивайте полную забастовку. Слишком большое давление? Не страшно! Просто делайте свою работу крайне неспешно или вообще требуйте, чтобы соблюдались все условия труда и, например, починки оборудования. Как говорится, чтобы всё было по техпроцессу и пунктам охраны труда!- говорится в сообщении.