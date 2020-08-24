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Героин в сладостях пытались передать в тюрьму в РК

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане в колонию особого режима в Нур-Султане пытались передать героин в сладких "орешках". Об этом сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, обнаружены и изъяты пять свертков с героином, весом 2,85 грамм (особо крупный размер).

- Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 296 УК РК. Право получать передачи, осужденные колонии особого режима могут только от трех до четырех раз в год. А за употребление наркотиков подвергаются к дисциплинарной ответственности, что в дальнейшем влияет на их УДО, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/391320
Теги:
Казахстан, колонии, наркотики, Кыргызстан
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