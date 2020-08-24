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Хуже Африки? Кыргызстан не вошел в рейтинг лучших стран мира

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан не вошел в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report. И это при том, что в списке - Мьянма, Кения и Боливия...

В 2020 году лучшей страной, согласно их статистике, стала Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия. А в десятку вошли Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Среди стран СНГ помимо России лидируют Азербайджан (61-е место) и Казахстан (66-е).

Замыкает рейтинг Беларусь - 70 место, Оман (71), Сербия - 72 и Ливан - 73.

Журнал U.S. News & World Report был основан в 1948 году. С 1970-х годов издание публикует различные рейтинги, в число самых авторитетных из них входят рейтинги университетов США, медицинских учреждений и автомобилей.


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URL: https://www.vb.kg/391324
Теги:
население, рейтинг, Кыргызстан, Африка
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