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В Узбекистане у местного жителя в машине обнаружили 14,5 килограмм золота

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- Виктория Гунгер
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В Андижанской области Узбекистана сотрудники СГБ совместно провели оперативное мероприятие по пресечению незаконного оборота золота, пишет Nuz.uz

Как отмечается, на посту ДПС "Шарк" в городе Ташкенте был остановлен автомобиль марки "Кобальт" под управлением уроженца Андижанской области, ранее судимого А.Нуриддинова, 1975 г.р.

- В ходе проверки авто, в багажнике было обнаружено 16 золотых слитков общим весом 14 кг. 238 гр., обмотанных скотчем в черные полиэтиленовые пакеты. Золотые слитки гражданин Нуриддинов незаконно самодельно изготовил у себя дома в Кибрайском районе Ташкентской области и планировал их реализовать в Андижанской и Наманганской областях. Согласно действующему законодательству, приведение золота в форму слитка с высоким уровнем оригинальности и торговля им запрещается, а в Уголовном кодексе Республики Узбекистан предусмотрена уголовная ответственность, - говорится в информации.

В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также принимаются соответствующие меры по установлению источников происхождения этих золотых слитков, добавляет узбекское СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/391329
Теги:
золото, уголовная ответственность, Узбекистан, Кыргызстан
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