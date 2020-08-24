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В РУз на трассе Ташкент-Ош произошло тройное ДТП

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- Виктория Гунгер
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В Узбекистане на перевали "Камчик" на дороге Ташкент-Ош три грузовых автомобиля пострадали в двойном столкновении. Водители грузовиков госпитализированы, сообщают соседние СМИ со ссылкой на МЧС РУз.

В субботу, 22 августа, около 16.00 часов водитель грузового автомобиля марки "МАЗ" потерял управление на 247 километре международной автодороги "Ташкент – Ош".

- Грузовик врезался в железобетонное ограждение на середине трассы. Водитель шедшего за ним следом грузовика Isuzu попытался совершить маневр, чтобы избежать столкновения. Однако в результате он столкнулся с другим большегрузным автомобилем, находившимся впереди. На помощь водителям в течение нескольких минут прибыли сотрудники специального поискового пожарно-спасательного управления "Камчик" МЧС. Они извлекли пострадавших из салонов разбитых грузовиков и оказали им первую медицинскую помощь. Водители доставлены в Папскую районную больницу, сообщили в МЧС. Врачи заверили, что их жизнь находится вне опасности, - отмечается в информации.


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URL: https://www.vb.kg/391330
Теги:
дороги, ДТП, ПДД, Узбекистан, Кыргызстан, автомобили, МЧС
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