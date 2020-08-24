В КР 2 000 малоимущих семей получили денежную помощь

Красный Полумесяц Кыргызстана при содействии партнеров организовал благотворительную кампанию в поддержку малоимущих семей Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, Красный Полумесяц Кыргызстана в сотрудничестве с Германским Красным Крестом при финансовой поддержке Федерального Министерства Иностранных Дел Германии организовал благотворительную кампанию по оказанию помощи 2 000 нуждающимся семьям с одним кормильцем, лицам с инвалидностью, многодетным семьям и одиноким пожилым, которые проживают в отдаленных районах с минимальным уровнем доходов, а также не являются получателями государственных социальных пособий

Единовременная денежная помощь оказана семьям, проживающим в отдаленных селах Иссык-Кульской, Таласской, Баткенской, Джалал-Абадской и Чуйской областей. Списки получателей помощи формировались при сотрудничестве с органами местного самоуправления, управлениями социального развития. В результате денежную поддержку получили 2 000 уязвимых семей на общую сумму 6 млн. 300 тыс. сомов. Каждая семья получила 3 150 сомов на приобретение покрытие необходимых расходов или приобретение товаров.