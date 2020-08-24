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Санкционное давление США подводит отношения с ЕС к "точке разрыва"

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- Виктория Гунгер
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Поставки российского газа по "Северному потоку - 2" в Германию стали конфликтной темой в отношениях Вашингтона и Берлина ещё со времён экс-канцлера Вилли Брандта, когда он в 1970 году заключил с Москвой энергетическое партнёрство. Но ещё никогда "встречный ветер" из США не был таким сильным, как при президенте Дональде Трампе. Его жёсткое санкционное давление подводит отношения двух стран к "точке разрыва", пишет Еadaily со ссылкой на статью в немецком издании Die Zeit.

Штрафными мерами Германии угрожал в своё время экс-президент Ричард Никсон. А после него Рональд Рейган их действительно принял. Но тогда Берлин проявил настойчивость, не позволив Вашингтону вмешиваться в европейские дела. Немецких политиков поддержали в Лондоне и Париже, в результате чего американцам пришлось отменить санкции. Россия же даже на пике холодной войны всегда оставалась надёжным поставщиком энергоресурсов, продолжает издание. И в будущем Германии понадобится её газ ещё больше, ведь запасы голубого топлива в голландских, английских и норвежских месторождениях истощаются, а Берлин отказался от ядерной энергетики и угля. При этом немецкие политики никогда не "лебезили" перед Кремлём из-за поставок.

Это Трамп позволяет себе "грубые упрощения" и утверждает, что Германия стала "заложником России" и "полностью ей контролируется", подчёркивает автор. Не нужно быть "понимающим Путина", чтобы додуматься, что цель президента США - вытеснить Москву с европейского газового рынка и навязать немцам американский сжиженный природный газ, объясняет Зоммер. Именно поэтому в своём письме руководителям немецкого порта в Заснице сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон угрожают "немедленными и сокрушительными санкциями".

Экстерриториальные меры могут коснуться 120 европейских предприятий. Германия потеряет € 12 млрд, вложенных в "Северный поток - 2". При этом немецкий газовый импорт будет каждый год дорожать на € 4 млрд. Да дело и не только в самом газопроводе, продолжает автор. Нельзя "мириться с произволом США, нарушающим нормы международного права". "Санкционная мания" Вашингтона всегда была проблемой. Но за 60 лет штрафные меры в отношении Кубы не привели ни к чему. Ни к чему они не приведут и в ситуации с присоединением Крыма к России. Эти действия только подтолкнули Москву в объятия Пекина. А выход США из иранского ядерного соглашения сблизил с Поднебесной Тегеран.

Но до сих пор санкции принимались только против реальных или мнимых врагов. Теперь же они направлены против друзей и союзников.

"С ними обращаются как со странами изгоями. Это в новинку", - возмущается Зоммер.

И с точки зрения 24 из 27 стран-членов ЕС такие действия неприемлемы. США игнорируют право европейцев самим решать, где покупать энергоресурсы. Своими экстерриториальными санкциями они нарушают суверенитет Европы. Мириться с этим нельзя. И нельзя позволять "восточноевропейским травмам" сбивать себя с курса, призывает Зоммер.

"Но что же делать?" - задаётся вопросом автор. Можно обратиться в Международный суд ООН и подключить Всемирную торговую организацию, возможно, бойкотировать американские товары. Но США не подчиняются юрисдикции Гаагского суда, они конфликтуют с ВТО, а эмбарго противоречит европейскому принципу свободной торговли. Поэтому остаются только символические жесты. Для начала можно было бы принять "сокрушительные правовые и экономические санкции" против Круза, Коттона и Джонсона. Запретить им въезжать в страну и осуществлять в Германии какие-либо банковские операции, предлагает Тео Зоммер.


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URL: https://www.vb.kg/391334
Теги:
Европа, США, Дональд Трамп, Кыргызстан, санкции
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