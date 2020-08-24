Жээнбеков обсудил с Бороновым текущую эпидемиологическую ситуацию в стране

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 августа, провел онлайн-совещание с Премьер-министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, вопросы социально-экономического развития республики, открытия внешних границ, подготовки к осенне-зимнему периоду и новому учебному году.

Глава Правительства представил информацию о подготовке к постепенному снятию карантинных мер, о ходе переговоров с зарубежными странами о возобновлении транспортных сообщений на паритетной основе.

По данным Премьер-министра, аэропорты страны готовы к обслуживанию пассажиров в круглосуточном режиме с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в них установлено все необходимое оборудование и разработаны соответствующие алгоритмы.

Также он сообщил о том, что продолжается налаживание цифровой системы весогабаритного контроля для взаимодействия с другими службами.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что при открытии границ необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах, в некоторых из которых пандемия не стихает. Он призвал продолжать работу по информированию граждан Кыргызстана о важности самодисциплины и соблюдения всех санитарных норм, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации на территории страны.

Глава государства также по итогам рабочих поездок в регионы с удовлетворением отметил работу финансовых институтов, в том числе Российско-Кыргызского фонда развития по предоставлению льготных кредитов предприятиям, ориентированным на экспорт своей продукции.

Обратил внимание на усиление контроля за реализацией проекта "Санарип аймак" и интеграцией государственных структур к системе межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк".

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал Правительство активизировать работу по проектам на основе государственно-частного партнёрства, и еще раз подчеркнул важность своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду, скорейшего завершения ремонта аварийных больниц и школ в регионах.