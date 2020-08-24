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Задержаны сотрудники СБНОН МВД КР, подозреваемые в краже золота

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- Бакыт Басарбек
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АКС ГКНБ КР были задержаны 3 сотрудника СБНОН МВД КР, подозреваемые в краже золота в ходе проводимых ими следственно-оперативных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что в июле текущего года сотрудниками СБНОН МВД КР в рамках досудебного производства было произведено задержание лиц, якобы причастных к незаконному обороту наркотических средств и драгоценных металлов. В ходе чего, с целью материального обогащения сотрудниками СБНОН МВД КР, действовавшими в сговоре с отдельными гражданскими лицами, были похищены более 3 кг золота, обнаруженных на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР было начато досудебное производство по ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) и ст.200 (Кража) Уголовного кодекса КР. 22 августа с.г. в результате проведенных совместно с СВР МВД КР следственно-оперативных мероприятий были задержаны 3 действующих сотрудников СБНОН МВД КР "К.И.К.", "С.А.А." и "К.Б.Б.".

При этом в ходе обыска служебных кабинетов, задержанных были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся наркотические средства.

В настоящее время по указанным фактам ГСУ ГКНБ КР проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, задержанные сотрудники СБНОН МВД КР в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/391338
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, золото, наркотики
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