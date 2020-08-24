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В партии "Мекенчил" опровергли информацию по поводу опоздания

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- Бакыт Басарбек
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В политической партии "Мекенчил" опровергли информацию, что политобъединение не смогло сдать документы в срок в Центризбирком для регистрации на выборы в ЖК. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь партии Нургазы Анаркулов.

По его словам, все документы были собраны вовремя.

- В связи с этим у некоторых кыргызстанцев сложилось неправильное мнение, что наша партия не прошла регистрацию в ЦИК. Заявляю официально наша партия сегодня в 14.56 часов сдала все требуемые документы в ЦИК КР, - пояснил Анаркулов.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что 2 партии, в том числе и "Мекенчил", сегодня не смогли собрать полный перечень документов для регистрации в ЦИК.

В первую десятку партии "Мекенчил" входят:

1. Камчыбек Ташиев.

2. Сабыр Жапаров.

3. Болоткан Кумаров

4. Жылдызкан Жолдошева

5. Абсатар Сыргабаев

6. Эмилбек Абдыкадыров

7. Курманкул Зулушев

8. Клара Самат

9. Русланбек Тагаев

10. Равшан Сабиров


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URL: https://www.vb.kg/391339
Теги:
Камчыбек Ташиев, партии, регистрация, Кыргызстан, ЦИК
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