В партии "Мекенчил" опровергли информацию по поводу опоздания

В политической партии "Мекенчил" опровергли информацию, что политобъединение не смогло сдать документы в срок в Центризбирком для регистрации на выборы в ЖК. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь партии Нургазы Анаркулов.
По его словам, все документы были собраны вовремя.
- В связи с этим у некоторых кыргызстанцев сложилось неправильное мнение, что наша партия не прошла регистрацию в ЦИК. Заявляю официально наша партия сегодня в 14.56 часов сдала все требуемые документы в ЦИК КР, - пояснил Анаркулов.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что 2 партии, в том числе и "Мекенчил", сегодня не смогли собрать полный перечень документов для регистрации в ЦИК.
В первую десятку партии "Мекенчил" входят:
1. Камчыбек Ташиев.
2. Сабыр Жапаров.
3. Болоткан Кумаров
4. Жылдызкан Жолдошева
5. Абсатар Сыргабаев
6. Эмилбек Абдыкадыров
7. Курманкул Зулушев
8. Клара Самат
9. Русланбек Тагаев
10. Равшан Сабиров