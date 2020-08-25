С озера Иссык-Куль вынули 10 км браконьерских сетей

Сотрудники дирекции по сохранению запасов эндемичных видов рыбы в озере Иссык–Куль Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с общественным фондом "Чистый Иссык–Куль" провели подводную и прибрежную очистку голубой жемчужины от наносов и бытового мусора.

Она проводилась на рыболовных участках южного берега. При этом погода не благоволила участникам мероприятия, осложняя работы осадками и сильным ветром. Но, несмотря на это, с водной поверхности собрано более 100 бесхозных рыболовных сетей разных размеров, общая длина которых превышает 10 километров.

Правда, бесхозными снасти можно назвать весьма условно. Ставят их исключительно браконьеры, так как промысловый лов, для которого сети и применяются, на Иссык–Куле запрещен. Естественно, владельцы не стали бы предъявлять претензий защитникам природы, опасаясь санкций за свою деятельность. Однако обнаружение такого большого количества снастей говорит о серьезных масштабах нарушений природоохранного законодательства.

- Низкая цена и широкая доступность приводят к тому, что браконьеры не убирают сети даже после окончания вылова, - дополняют специалисты ГАООСиЛХ. - Брошенные сети представляют опасность для перелетных птиц и других обитателей озера.

Кроме того, очищена и убрана подводная и прибрежная зоны озера от мусора, твердых бытовых и других отходов, которых было собрано около трех тонн.

- Такие мероприятия проводятся ежегодно, согласно утвержденному плану. Они призваны повысить привлекательность озера для туристов, - заключили защитники природы.