В ход уже пошли резервы муки

Почти 12 тысяч тонн муки первого сорта выработано в последние месяцы из пшеницы, находившейся в Фонде государственных материальных резервов.

Об этом сообщил журналистам начальник отдела стратегического анализа, государственных закупок и внешних связей этой организации Чингиз Наинбаев.

- Мы были вынуждены пойти на этот шаг. Из–за пандемии закрылись границы с соседними государствам, в том числе и с Казахстаном - основным экспортером зерна и муки. По этой причине еще весной начали расти цены на это стратегически важное сельхозсырье. Для стабилизации цен на него и оказания гуманитарной помощи населению Фонд госматрезервов по решению правительства принял решение разбронировать и переработать пшеницу. Кроме того, правительство также приняло решении о разбронировании 327 тонн сахара, - сказал Наинбаев.

Согласитесь, это сообщение сотрудника Фонда госматрезервов озадачивает. Если уж дело дошло до вскрытия неприкосновенного запаса, то ситуацию с обеспечением кыргызстанцев продуктом первой необходимости, хлебом, благополучной назвать сложно.

Кроме того, мы не знаем, сколько вообще зерна и другой жизненно важной продукции хранится в Фонде госматрезервов. Это - государственная тайна. Но Наинбаев заверил, что продуктов хватит на 90 дней, как и предписано в Законе "О продовольственной безопасности". За это время власти найдут возможность бесперебойного обеспечения граждан всеми необходимыми продуктами питания.

И тем не менее остаются вопросы, причем весьма острые.

По словам Чингиза Наинбаева, запасы продуктов, хранящиеся в Фонде госматрезервов, в первую очередь будут направляться малоимущим. Это, безусловно, правильно. Но как тогда быть кыргызстанцам со средним уровнем доходов? Ведь цены на базарах и в магазинах в случае дефицита основных продуктов питания моментально подскочат в несколько раз. В результате кыргызстанцы, получающие 20–30 тысяч сомов в месяц, превратятся в бедняков, и им тоже потребуется социальная помощь. А на поддержку большинства населения страны запасов Фонд госматрезервов точно не хватит. Что же нас ждет в итоге? Даже страшно об этом думать.

По словам зарубежных экономистов, урожайность зерна в России в этом году будет на 30 процентов меньше, чем в прошлом году. Нет точных сведений на этот счет из Казахстана, но уже известно, что власти соседней страны выделяют нам квоту в объеме всего лишь 40 тысяч тонн зерна. Можно будет у них покупать и муку, но она стоит гораздо дороже. Перспективы, одним словом, далеко не радужные.

И удивительно другое. Даже в этих форс–мажорных обстоятельствах правительство страны не прилагает особых усилий для исправления ситуации. На этой неделе оно приняло постановление о закупке у наших фермеров всего лишь 10 тысяч тонн зерна пшеницы. По большому счету - это капля в море.

Экономисты и специалисты аграрной отрасли утверждают, что для полного обеспечения кыргызстанцев хлебом нужно не миллион тонн зерна пшеницы, а миллион 200 тысяч тонн. Дело в том, что в последнее время из–за постоянного роста цен на мясо и другие калорийные продукты питания наши граждане приобретают в основном только хлебные изделия. Грустно, но факт!

Повторим, что в Фонде госматрезервов запасов пшеницы хватит на 90 дней, то есть на три месяца. Ладно. Урожай пшеницы в нынешнем году ожидается в пределах 680 тысячи тонн. Итого своего зерна нам хватит в лучшем случае на полгода. А что потом делать?

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: грядущему дефициту зерна уже сейчас потихоньку радуются шустрые коммерсанты, имеющие покровителей во властных кабинетах. Эти бизнесмены уже давно наладили полулегальные поставки зерна в нашу страну из того же Казахстана. Им в нынешнем году придется покупать сельхозсырье по более высоким ценам. Их партнеры тоже не простаки, прекрасно понимают, когда и на ком можно нажиться.

А Кыргызстан для них самый подходящий вариант. Урожайность пшеницы в нашей стране смехотворная: всего лишь 25 центнеров с гектара, зерно часто бывает низкого качества, встали на прикол почти все мелькомбинаты. Значит, нам можно диктовать какие–то условия?

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Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев еще ранней весной говорил о том, что фермеры в нынешнем году соберут не менее 28 центнеров зерна пшеницы с гектара, а ячменя - 25 центнеров.

Получается, министр Чодуев обладает даром предвидения, как Ванга, например. Уже сейчас Национальный статистический комитет рапортует о том, что фермеры страны собирают с каждого гектара именно по 28 центнеров зерна пшеницы и по 25 центнеров зерна ячменя. И это несмотря на катастрофическую нехватку поливной воды и во многих случаях использование низкокачественного посевного материала. В этом можно легко убедиться, побеседовав, например, с фермерами Чуйской области.

Кстати, не так давно министру Чодуеву изрядно попало от первого вице–премьер–министра Алмазбека Баатырбекова за существующие недостатки в семеноводческой отрасли.

Так что, сколько еще хлеба мы соберем, - неизвестно. А правительство могло бы и поинтересоваться этим вопросом. И перепроверить данные Нацстаткома. На всякий случай. Чтобы потом не было неприятных сюрпризов.