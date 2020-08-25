Казахстан: "Кыргызстан открыл границы в одностороннем порядке"

Кыргызстан открыл границы в одностороннем порядке, сообщили в Погранслужбе РК.

Как отмечается, соседнее государства не открывало границы с нашей республикой.

- Это кыргызская сторона открыла границу. Самый последний порядок пересечения опубликован у нас на сайте. Там все четко расписано. Границы мы еще не открывали. Для выезда из Казахстана в Кыргызстан, нужна уважительная причина и документы, доказывающие, почему гражданину нужно попасть в КР. То же самое касается и иностранцев, которым нужно въехать в Казахстан, - пояснили в Погранслужбе РК.