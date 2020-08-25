Погода
$ 77.81 - 78.14
€ 91.42 - 92.75

Казахстан: "Кыргызстан открыл границы в одностороннем порядке"

411  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан открыл границы в одностороннем порядке, сообщили в Погранслужбе РК.

Как отмечается, соседнее государства не открывало границы с нашей республикой.

- Это кыргызская сторона открыла границу. Самый последний порядок пересечения опубликован у нас на сайте. Там все четко расписано. Границы мы еще не открывали. Для выезда из Казахстана в Кыргызстан, нужна уважительная причина и документы, доказывающие, почему гражданину нужно попасть в КР. То же самое касается и иностранцев, которым нужно въехать в Казахстан, - пояснили в Погранслужбе РК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391348
Теги:
граница, миграция, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  