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Задушил, а затем поджег. В РК задержан убийца 21-летней девушки

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане задержан убийца 21-летней девушки. Он не только задушил свою жертву, но и поджег ее тело, чтобы избавиться от следов преступления. Об этом сообщает казахстанский портал zakon.kz

Тело убитой было найдено 21 августа около 16.00 в Алматинской области за посёлком Орнек Енбекшиказахского района с признаками насильственной смерти.

[- По подозрению в совершении преступления в понедельник 24 августа задержан 28-летний житель села Орнек Алматинской области. Где и была найдена жестоко убитая девушка. В содеянном он признался и сообщил полиции, что напал на девушку беспричинно. В настоящее время задержанный водворён в ИВС в соответствии со ст. 128 УПК РК. Возбуждено уголовное дело (ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство"), - отмечается в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/391354
Теги:
Казахстан, убийство, Кыргызстан, МВД
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