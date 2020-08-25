ВОЗ прогнозирует рост заражений COVID-19 после начала учебного года

С началом учебного года рост случаев заражений неизбежен, так как предотвратить физические контакты между учащимися невозможно. Об этом заявил помощник Генерального директора Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.

По словам Гуэрра, до сих пор полностью не изучен вопрос о том, насколько у детей велика способность распространять инфекцию

- Согласно ряду исследований, способность детей в возрасте до 10-11 лет передавать инфекцию ниже, но после 12 лет эта способность возрастает, - отметил представитель ВОЗ.