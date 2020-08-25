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У кыргызстанцев есть неделя на уплату налога на транспорт, жилье и землю

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- Оксана Гут
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У граждан есть одна неделя на уплату налога на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельного налога в установленные сроки. Об этом напоминает пресс-служба ГНС КР.

В связи с этим Государственная налоговая служба КР призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться имеющимся запасом времени и успеть исполнить свое налоговое обязательство.

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

1 сентября текущего года истекает срок уплаты налога на транспортное средство, 2 сентября – налога на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельного налога (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Подробную информацию можно получить по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/391356
Теги:
ГНС, налоги, транспорт, Кыргызстан
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