В Бишкеке районные центры по сбору биометрии возобновили работу

С 24 августа в четырех районах столицы возобновлен сбор биометрических данных, не переживайте, в центрах строго соблюдены все санитарные правила. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Если вы старше 16 лет или все еще не прошли биометрическую регистрацию, мы ждем вас!", - пишут в муниципалитете.

Для жителей Первомайского района открыт центр по сбору биометрии на базе муниципального предприятия "Тазалык" на улице Ростовской 19б, подробно: 0705 635363.

Жителей Свердловского района принимают в школе №94 (на первом этаже) жилого массива "Дордой" с 9 утра до 18 часов, подробно: 0505 577222.

У жителей Октябрьского района биометрию принимают в здании Октябрьского акимиата на ул. Байтик-Баатыра 17, режим работы с 9 утра до 18 вечера (перерыв: с 12:00 до 13:00 часов), подробно: 0550 776644.

Жителей Ленинского района ждут в здании школы №57 на ул. Интергельпо 2, подробно: 0705 160513.

Не забудьте взять с собой паспорт!

"Дорогие горожане! В соответствии со статьей 5 Закона КР "О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики", каждый гражданин Кыргызской Республики должен пройти биометрическую регистрацию", - отмечают в мэрии.