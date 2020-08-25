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Россия снова передала врачам КР гумпомощь. Теперь от ряда организаций

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- Виктория Гунгер
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Гуманитарный груз, состоящий из медикаментов, средств индивидуальной защиты: СИЗ, одноразовые маски, респираторы и др., распределили между территориальными больницами Иссык-Кульской и Чуйской областей. Стоимость оказанной помощи составляет более полумиллиона рублей. Об этом VB.KG сообщила представитель Фонда "Евразийцы – новая волна" Каныкей Жумадылова.

Россия с самого начала пандемии оказывает Кыргызстану существенную помощь. Еще в феврале РФ первой из зарубежных стран направила Минздраву КР гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19. С этого момента поставки российской стороной ПЦР-тестов, реагентов, СИЗ и медицинского оборудования осуществляются на регулярной основе.

В начале июля республику посетила группа специалистов Роспотребнадзора и Минздрава РФ. После чего в Кыргызстан прибыли около 70 российских медиков, которые на протяжении месяца помогали своим кыргызским коллегам бороться с COVID-19.

- Увидев с какой скоростью начинает распространяться пандемия COVID-19 в братском Кыргызстане, мы не могли остаться в стороне и незамедлительно приступили к сбору средств для приобретения необходимых средств защиты и медикаментов. На нашу просьбу о помощи откликнулись председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Сложности с закрытием границ не позволили передать помощь в самый разгар эпидемии, но, надеюсь, что и сейчас она пригодится тем, кто борется за жизнь и здоровье жителей Кыргызстана, - подчеркнул президент Фонда "Евразийцы – новая волна" Юрий Ануфриев.

Выразили благодарность за оказанную помощь общественным организациям РФ заместитель директора территориальной больницы Иссык-Атинского района Чуйской области Альфира Момуналиева и главврач Иссык-Кульской территориальной больницы Альмира Алдашева. Они отметили, что врачам было очень тяжело.

- Коронавирусная инфекция забрала множество жизней, сломала судьбы многих людей. Все это происходило у нас на глазах. В начале пандемии в больнице не хватало средств индивидуальной защиты и препаратов. Думаю, что полученная сегодня помощь поможет спасти жизни многих людей. Очень хочется надеяться, что вирус больше не вернется. Но, тем не менее, мы должны быть к нему готовы. Поэтому большое спасибо нашим российским друзьям за помощь, - сказали врачи.


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URL: https://www.vb.kg/391360
Теги:
гуманитарная помощь, лекарства, Россия, эпидемия, Кыргызстан, больница, кыргызско-российское сотрудничество, Помощь, коронавирус
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