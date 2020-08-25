Учителя из Кыргызстана повысили квалификацию по русскому языку

На базе Российского государственного педагогического университете имени А. Герцена (Санкт-Петербург) завершились курсы повышения квалификации для педагогов из-за рубежа. В число слушателей вошли и педагоги из Кыргызстана.

Организаторами курсов под названием "Современные тенденции методики преподавания русского языка как иностранного" выступили, помимо самого вуза, фонд "Русский мир", федеральное агентство "Россотрудничество" и Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

В нынешнем году, как отметили в этом комитете, обучение проходило в онлайн-режиме, благодаря чему увеличилась география участников. Ими стали 103 преподавателя из 48 государств как дальнего, так и ближнего зарубежья: Албании, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Греции, Египта, Исландии, Италии, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Литвы, Марокко, Монголии, Палестины, Польши, Сирии, Таджикистана, Франции, Шри-Ланки и других.

На протяжении двух недель участники прослушали 72-часовой курс лекций, а также выполняли практические занятия на платформе Zoom. В рамках программы слушатели изучали три модуля: "Практический курс русского языка как иностранного", "Современная русская культура (литература, лингвокультурология, страноведение)", "Методика преподавания русского языка как иностранного и литературы".

Также в рамках курсов прошла видеоконференция с участием организаторов и участников на тему развития русского языка в других странах. Собеседники оценили уровень организации образовательного процесса в них, профессионализм педагогов, поделились своим опытом и предложениями.

По итогам обучения каждый слушатель получит удостоверение о повышении квалификации. Данный проект действует уже второй год и продолжится в августе 2021 года. К участию в нем, как сообщили в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, вновь будут приглашены и учителя из Кыргызстана.