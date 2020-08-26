Кыргызстан примет участие в укреплении силового потенциала ОДКБ

"Состояние, подходы и механизмы при оснащении Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности современными образцами вооружения, военной и специальной техники" - круглый стол под таким названием прошел в Подмосковье. Он состоялся в расположенном здесь Конгрессно-выставочном центре "Патриот", в рамках открывшегося 23 августа Международного военно-технического форума "Армия-2020".

В круглом столе под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова приняли участие представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, оборонных ведомств, МВД, МЧС и других силовых структур государств-членов ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, занимающихся военно-техническим сотрудничеством.

Как отметил заместитель Генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский, что в настоящее время идет актуализация проекта Плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) современными вооружением и военной техникой. По словам Тихоновского, "документ предусматривает последовательное оснащение КСОР, с использованием потенциала военно-промышленного комплекса государств – членов ОДКБ, а также механизма военно-технической помощи на двусторонней основе".

Заместитель генсека ОДКБ назвал важным фактором в этой работе обеспечение технической совместимости вооружения, военной и специальной техники и средств связи.

Собеседники также обсудили вопросы поддержания вооружения, военной и специальной техники в состоянии, обеспечивающем высокую боевую готовность КСОР, создания соответствующих сервисных центров по их обслуживанию на территориях стран-партнеров, закупки однотипного вооружения и техники.

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ- совместные военные силы стран-участниц Договора о коллективной безопасности. Их предусмотрено использовать для "отражения военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Военный компонент КСОР состоит из соединений и частей постоянной боевой готовности, способных к мобильной переброске в любую точку зоны ответственности ОДКБ. КСОР также имеют в своем распоряжение силы специального назначения, состоящие из органов внутренних дел или полиции, внутренних войск, органов безопасности и специальных служб, а также органов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Численность КСОР ОДКБ сегодня составляет около 20 тысяч человек.