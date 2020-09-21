Полезно: как получить отсрочку по банковскому кредиту? (видео)

В связи с экономическими трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, Нацбанк рекомендовал банкам предоставлять кыргызстанцам отсрочку по кредитным платежам на срок не менее трех месяцев как по основной сумме кредита, так и по начисленным процентам в отдельности или вместе.

Отсрочка может быть предоставлена по любому виду кредита как физическим, так и юридическим лицам, но при условии возникновения у заемщика трудностей с погашением кредита из-за ограничений, которые были введены из-за распространения COVID-19 и предоставляется на основании заявления/обращения заемщика в банк, с которым был заключен кредитный договор.

Что это даст?

Во-первых, отсроченный платеж может быть перенесен на конец срока кредита, в этом случае произойдет увеличение срока погашения кредита.

Во-вторых, выплата отсроченных сумм платежей может быть распределена пропорционально на часть или весь срок кредита, при этом ежемесячные платежи в эти периоды по кредиту увеличатся.

В-третьих, платеж может быть перенесен на конец периода отсрочки, то есть по истечении периода отсрочки заемщик должен погасить задолженность по отсроченному платежу.

О том, как действовать, чтобы гарантировано получить отсрочку по банковскому кредиту, смотрите в видео.