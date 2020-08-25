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В Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды. Прогноз на 26-31 августа

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- Оксана Гут
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Штормовое предупреждение: в Кыргызстане 26-27 августа ожидается резкое изменение погоды. Таков прогноз Кыргызгидромета.

Так, на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

27 августа днем и 28 августа ночью ожидается значительное понижение температуры воздуха: в долинной зоне Чуйской области ночью до 10…15°, днем до 19…24°, в предгорных районах ночью до 3…8°, днем до 15…20°, в долинной зоне Таласской области ночью до 7…12°, днем до 18…23°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 12…17°, днем до 21…26°, в предгорных районах ночью до 8…13°, днем до 16…21°, в Иссык-Кульской котловине ночью до 6…11°, днем до 15…20°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до 4…9°, днем до 15…20°, в горных районах ночью до 1…6°, днем до 11…16°, в высокогорных районах ночью до -2…-7°, днем до 3…8°.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. В период с 26 по 27 августа в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и в предгорных районах республики селеопасно.

Прогноз погоды по регионам Кыргызской Республики с 26 августа по 30 августа

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 26-30 августа 26-27 августа на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 28 августа ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 28 августа днем, 29 августа и 30 августа ночью без осадков. 30 августа днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз по городу Бишкек на 26-30 августа

26-27 августа временами дожди, грозы. 28-30 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 26-27 августа с усилением до 14 м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 26-30 августа

26 августа ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 26 августа утром, днем и 27 августа на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. 28 августа ночью в горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской областей и в Баткенской области без осадков.

28 августа днем и 29 августа ночью без осадков. 29 августа днем в горных районах Ошской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Ошской, Баткенской областей и в Джалал-Абадской области без осадков. 30 августа ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем в предгорных и горных районах Ошской, Баткенской областей, в горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне Ошской, Баткенской областей, в зоне земледелия Джалал-Абадской области без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 26-27 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 26-30 августа

26 августа ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 26 августа утром, днем, 27-августа и 28 августа ночью на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, 26-27 августа в отдельных районах осадки интенсивные. 28 августа днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 29 августа и 30 августа ночью без осадков. 30 августа днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 26-27 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата на 26-30 августа

26 августа ночью без осадков. 26 августа утром, днем, 27 августа и 28 августа ночью временами дожди, грозы. 28 августа днем и 29-30 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 26-27 августа с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области на 26-30 августа

26 августа ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 26 августа утром, днем и 27 августа на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интесивные. 28 августа ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 28 августа днем, 29 августа и 30 августа ночью без осадков. 30 августа днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 26-27 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 31 августа и 1 сентября

31 августа ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. 31 августа днем и 1 сентября ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

1 сентября днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Небольшое повышение температуры воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/391376
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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