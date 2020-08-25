Правительство КР упростило требования при выдаче кредитов банками. Об этом на брифинге 25 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

"На встрече с руководителями банков мы обязали облегчить 4 из 7 основных требований, предъявляемых банками, то есть получать их через систему "Тундук" и оцифровку невостребованных заемщиков. Сейчас с этой системой работают государственный банк РСК и Айыл банк. Надеемся, что коммерческие банки присоединятся",- сказал он.

Теперь при выдаче льготных кредитов банки запрашивают у предпринимателей только 3 документа:

Подлинники технической, правозащитной документации на заложенное имущество. Подлинники заложенного имущества сдаются в банк. Копия патента, свидетельство индивидуального предпринимателя и ИНН. Это требование необходимо для банков. Документы подтверждающие деятельность или дополнительный доход получателя кредита. Это требование принимается банками в целях снижения рисков.

О справках, которые не требуются от предпринимателей