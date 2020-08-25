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Правительство КР упростило требования при выдаче кредитов банками

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- Оксана Гут
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Правительство КР упростило требования при выдаче кредитов банками. Об этом на брифинге 25 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

"На встрече с руководителями банков мы обязали облегчить 4 из 7 основных требований, предъявляемых банками, то есть получать их через систему "Тундук" и оцифровку невостребованных заемщиков. Сейчас с этой системой работают государственный банк РСК и Айыл банк. Надеемся, что коммерческие банки присоединятся",- сказал он.

Теперь при выдаче льготных кредитов банки запрашивают у предпринимателей только 3 документа:

  1. Подлинники технической, правозащитной документации на заложенное имущество. Подлинники заложенного имущества сдаются в банк.
  2. Копия патента, свидетельство индивидуального предпринимателя и ИНН. Это требование необходимо для банков.
  3. Документы подтверждающие деятельность или дополнительный доход получателя кредита. Это требование принимается банками в целях снижения рисков.

О справках, которые не требуются от предпринимателей

  1. Справка, подтверждающая налоговую регистрацию в Государственной налоговой службе. База данных оцифровывается и выводится через систему "Түндүк".
  2. Справка из Социального фонда и Государственной налоговой службы об отсутствии задолженности в бюджет. Через систему "Түндүк".
  3. Справка о том, что не заложено и не арестовано. Коммерческие банки не запрашивают эту информацию. Определяется при заключении договора государственным нотариусом. Нужно заключить договор с Государственным агентством по земельным ресурсам и государственными нотариусами (Министерством юстиции).
  4. Справка о месте жительства и составе семьи кредитора и залогодателя не запрашивается.


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URL: https://www.vb.kg/391383
Теги:
банковский сектор, кредит, правительство, Кыргызстан, карантин
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