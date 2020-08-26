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41-летнего бишкекчанина собутыльник несколько раз ударил ножом

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- Оксана Гут
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В Московском районе 41-летнего бишкекчанина собутыльник несколько раз ударил ножом, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

27 июля текущего года в дежурную часть в ОВД Московского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что с ножевыми ранениями поступил мужчина. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Московского района, где по приезду сотрудники милиции установили личность мужчины. Им оказался 41-летний П.Р. житель г. Бишкек.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, были назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Московского района была установлена личность подозреваемого, им оказался 35-летней З.С.

В настоящий момент З.С. подозревается в совершении преступления по ст.138 (Причинения тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики.

Предварительно известно, что подозреваемый и потерпевший выпивали алкоголь, который и привел к конфликту.

"Решить спор З.С. решил просто ударив ножом своего оппонента в область живота и плеча. В результате П.Р. был доставлен в больницу. В настоящее время состояние мужчины оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/391401
Теги:
ГУВД, поножовщина, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие
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