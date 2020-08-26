Главу управления СБНОН по Бишкеку подозревают в краже вещдоков

Начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Бишкек задержан по подозрению в краже вещественных доказательств. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

"АКС ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по факту кражи вещественных доказательств сотрудниками СБНОН МВД КР задержан начальник Управления СБНОН МВД КР по г.Бишкек подполковник милиции "Б.А.А.". Ранее по подозрению в причастности к краже более 3 кг золота, обнаруженных на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны трое сотрудников СБНОН МВД КР и двое гражданских лиц", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР было начато досудебное производство по ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) и ст.200 (Кража) Уголовного кодекса КР.

В настоящее время по указанным фактам ГСУ ГКНБ КР проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, задержанный начальник Управления СБНОН МВД КР по г.Бишкек "Б.А.А." в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.