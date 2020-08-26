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В Москве осудили уроженца КР, напавшего на полицейского

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- Евгений Денисенко
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Перовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Республики Татарстан Махмуджона Матмусаева. Он осужден по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Как сообщили в прокуратуре Москвы, оба преступления Матмусаев совершил 30 апреля текущего года. Вначале, находясь в состоянии алкогольного опьянения в арендованной квартире, где проживал вместе со своей сестрой и другими квартирантами, он вступил в конфликт с проживающим в этой же квартире 36-летним гражданином Кыргызстана. И с целью убийства нанес ему удар ножом в живот.

Потерпевший успел защититься рукой, получив ранение ладони. Но следом был ранен ножом в бедро левой ноги. Несмотря на это, он оказал активное сопротивление Матмусаеву, выбил нож из его рук, после чего убежал. В дальнейшем вызвал скорую помощь и был госпитализирован.

Следующий инцидент с участием Матмусаева произошел уже на улице. Он был остановлен около подъезда дома прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным ОМВД России по району Вешняки. Подробности происшедшего запечатлели и затем распространили в интернете очевидцы. Из записи видно, что Матмусаев вступил в пререкание со стражем порядка, вел себя вызывающе. А затем неожиданно ударил полицейского по голове, после чего попытался убежать.

Но правоохранитель, догнав преступника, вступил в борьбу с ним. Во время короткой схватки нарушитель даже попытался завладеть табельным оружием из кобуры на поясе офицера. Последний все же скрутил нападавшего, который затем был доставил в отдел прибывшим нарядом полиции.

"Осознавая, что сотрудник полиции в форменном обмундировании находится при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка, в ответ на его законные требования проследовать в отделение полиции, Матмусаев умышленно сорвал руками нагрудный знак с форменного обмундирования участкового и нанес ему один удар рукой в область головы. Своими действиями он причинил сотруднику полиции телесные повреждения в виде внутрикожного кровоизлияния нижнего века, а также физическую боль", - прокомментировали происшедшее в столичной прокуратуре.

На суде обвиняемый объяснил свое поведение воздействием спиртным, которое, по его словам, употребил чуть ли не первый раз в жизни. По информации СМИ, выяснилось, что и сам Махмуджон Матмусаев – уроженец Кыргызстана, с 2009 года - гражданин России, прописан в в Татарстане, но не имел регистрации ни в Москве, ни в Московской области. И ранее уже был судим за разбой.

С учетом позиции государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры суд приговорил Матмусаева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.


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URL: https://www.vb.kg/391407
Теги:
МВД, Россия, суд, Кыргызстан, Мигрант
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