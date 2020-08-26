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В Канте в собственной спальне повесилась 12-летняя девочка

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- Оксана Гут
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В Канте 12-летняя девочка совершила суицид. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

26 августа в ОВД Ысык-Атинского района поступило телефонное сообщение о том, что в квартире многоэтажного дома 1-ом микрорайона г. Кант обнаружено тело несовершеннолетней девочки П.В. 2008 года рождения. Ее обнаружили в детской спальне.

По этому факту был осуществлен выезд следственной-оперативной группы ОВД Ысык-Атинского района.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным девочка повесилась. Все обстоятельства выясняются.

"В настоящее время по досудебному производству проводятся следственные дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых проинформируем дополнительно", - отмечают в ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/391410
Теги:
ГУВД, Кант, несовершеннолетние, суицид, Чуйская область, Кыргызстан
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