В Канте в собственной спальне повесилась 12-летняя девочка

В Канте 12-летняя девочка совершила суицид. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

26 августа в ОВД Ысык-Атинского района поступило телефонное сообщение о том, что в квартире многоэтажного дома 1-ом микрорайона г. Кант обнаружено тело несовершеннолетней девочки П.В. 2008 года рождения. Ее обнаружили в детской спальне.

По этому факту был осуществлен выезд следственной-оперативной группы ОВД Ысык-Атинского района.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным девочка повесилась. Все обстоятельства выясняются.

"В настоящее время по досудебному производству проводятся следственные дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых проинформируем дополнительно", - отмечают в ГУВД.