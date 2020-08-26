Блогер Бека снял новое видео. Теперь он обвинил жертв семейного насилия

Блогер, сравнивший девушек в коротких юбках с проститутками, снял новое видео. На этот раз темой ролика стало семейное насилие.

Инстаблогер Бектур Мамашов, называющий себя Бека, опубликовал на своей странице очередное видео, которое вызвало неоднозначную реакцию публики из-за его сексистского содержания и посыла, что жертвы семейного насилия сами виноваты в происходящем.

По сюжету видео пьяный муж, в исполнении Беки, возвращается домой в день рождения дочери, жена встречает его криками и упреками. Мужчине это не нравится и он бьет ее по лицу, после чего говорит, что остается с ней только из-за дочери. После этого кадры отматывают назад и показывают, другую концовку. В этом варианте женщина обращается к мужу на "вы" и предельно мягким тоном.

- Алкоголь не приводит к хорошему. Лучше не пейте, - говорит она.

Муж с ней соглашается и они все вместе садятся за стол.

Отметим, психологи давно сошлись во мнении, что нельзя винить жертв семейного насилия в происходящем с ними. Алкоголизм, как и агрессивное поведение не контролируются и не зависят от воли и поведения окружающих их людей.

Напомним, ранее Бека снял другой ролик. В нем он сравнивал девушек в коротких юбках с проститутками. Среди его подписчиков, их более 200 тысяч, нашлись те, кто поддержал его. Однако многие осудили его и негативно отреагировали на видео.