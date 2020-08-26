Кыргызские военные вышли на трассы танкового биатлона в России

Танковый биатлон, стартовавший 23 августа в Подмосковье в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2020", набирает обороты. 25 августа в борьбу за первенство вступили, согласно результатам жеребьевки, сборные Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

В этот день состоялись заезды данных команд в рамках первого этапа биатлона – индивидуальной гонки. Данный конкурс проводится в двух группах, состав которых определился местом команды в итоговом рейтинге результатов прошлого года. Команды поделены на две равные группы, во второй выступают те, кто впервые принимают участие в биатлоне. Сборная Вооруженных сил Кыргызстана, участвовавшая и в "АрМИ-2019", вошла в первую группу, внутри которой сейчас и разгорелась борьба на танковом полигоне.

Условиями индивидуальной гонки предусмотрен выход на маршрут одновременно не более четырех танков. Каждый экипаж проходит по три круга (3-5 км) с выполнением трех стрельб: на первом круге - из пушки тремя штатными артиллерийскими выстрелами по трем целям (цели - мишень "Танк"), на втором - из зенитного пулемета (мишень "Вертолет"), на третьем - из спаренного пулемета ПКТ ("РПГ").

Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени за прохождение дистанции. Двенадцать команд, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал.

Лучшие результаты 25 августа показал российский экипаж, он без штрафов преодолел трассу, поразив все мишени и уложился лучшее время по итогам заезда - 17 минут 47 секунд. Вторыми финишировали танкисты из Казахстана с результатом 22 минуты 44 секунды. Экипаж ВС Кыргызстана преодолел трассу за 27 минут 3 секунды, соперники из Узбекистана - за 28 минут 42 секунды.

26 августа в борьбу вступят вторые экипажи этих стран. Всего в индивидуальной гонке участвуют по три экипажа от каждой сборной (каждый экипаж на своем танке). Кыргызстанцы на этом этапе биатлона выступают на танках зеленого цвета.

Танковый биатлон проходит на подмосковном полигоне Алабино. В нем участвуют 16 сборных, поделенных на два дивизиона. В первый дивизион вошли сборные Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Сербии и Узбекистана, во второй - Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Южной Осетии. Команды Беларуси и Китая традиционно выступят на своей технике. Белорусские военнослужащие привезли танки Т-72, прошедшие модернизацию на оборонных предприятиях республики, китайские - собственные танки Type 96. Остальным участникам свои танки Т-72Б3 предоставила российская сторона.