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В Бишкеке вновь оштрафован ресторан "Кайнар" за проведение поминок

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- Оксана Гут
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В Бишкеке оштрафован ресторан "Кайнар" за проведение поминок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Столичная мэрия продолжает работу по защите города от нарушителей санитарных норм для безопасности горожан.

"В очередной раз с поличным "пойман" ресторан "Кайнар", сегодня здесь снова проводили поминки с участием большого количества людей, конечно же, были нарушены все санитарные нормы", - отмечается в сообщении.

Мобильная бригада Октябрьского акимиата во главе с акимом района Азаматом Дороевым совместно с санитарно-экологической инспекцией (СЭИ) и МТУ внезапно нагрянули во время незаконного массового мероприятия. Санпатруль составил очередной протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях.

"Уважаемые бизнесмены, рестораторы! Убедительно просим вас не играть с жизнями людей, вирус все еще в Бишкеке, и он очень опасен. Производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей, без исключения. Создайте безопасные условия работы для ваших сотрудников и клиентов. Санитарные нормы, гигиена, антисептики, дистанция помогут нам в этой нелегкой борьбе против вируса. Дорогие горожане! Пожалуйста, не ходите в гости, не проводите юбилеи, поминки и другие семейные мероприятия. Берегите себя и своих близких", - призвали в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/391417
Теги:
бизнес, санитария, штраф, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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