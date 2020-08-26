Калиева: Необходимо возобновить и усилить наставничество судей

Необходимо возобновить и усилить наставничество судей - которое является одной из форм повышения профессиональных и морально-этических качеств впервые назначенных судей Об этом заявила Председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева на встрече с судьями Первомайского районного суда города Бишкек.

В ходе встречи Калиева призвала судей работать открыто и прозрачно с общественностью, организовывать лекции на правовые темы и о судебной системе в высших и средних учебных заведениях, проводить тренинги в самих судах по повышению профессиональных навыков. Кроме этого на данной встрече были обсуждены ряд вопросов, направленных на восстановление доверия населения к судебной системе.

Также Председатель Верховного суда КР ознакомилась с материально-техническим обеспечением местного суда для принятия независимого, справедливого решения, условиями проведения онлайн-слушаний.

Напомним, в Первомайский районный суд в рамках оптимизации судебной системы по решению Совета судей КР были ротированы 14 судей местных судов с регионов.