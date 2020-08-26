Погода
$ 77.90 - 78.25
€ 91.42 - 92.75

Калиева: Необходимо возобновить и усилить наставничество судей

175  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Необходимо возобновить и усилить наставничество судей - которое является одной из форм повышения профессиональных и морально-этических качеств впервые назначенных судей Об этом заявила Председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева на встрече с судьями Первомайского районного суда города Бишкек.

В ходе встречи Калиева призвала судей работать открыто и прозрачно с общественностью, организовывать лекции на правовые темы и о судебной системе в высших и средних учебных заведениях, проводить тренинги в самих судах по повышению профессиональных навыков. Кроме этого на данной встрече были обсуждены ряд вопросов, направленных на восстановление доверия населения к судебной системе.

Также Председатель Верховного суда КР ознакомилась с материально-техническим обеспечением местного суда для принятия независимого, справедливого решения, условиями проведения онлайн-слушаний.

Напомним, в Первомайский районный суд в рамках оптимизации судебной системы по решению Совета судей КР были ротированы 14 судей местных судов с регионов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391422
Теги:
Гульбара Калиева, Верховный суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  