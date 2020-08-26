Будьте осторожны! В Бишкеке ожидается гроза и сильный ветер

Внимание! В Бишкеке ожидается гроза и сильный ветер.

"Дорогие горожане! По сообщению гидрометцентра, в столице в ближайший час, вечером и ночью ожидается неустойчивая погода, гроза и усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. Пожалуйста, оставайтесь дома! Мэрия города Бишкек просит автолюбителей не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа, дабы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества", - говорится в сообщении столичной мэрии.

Если вы увидели упавшее дерево, пожалуйста, сообщите нам в МП "Бишкекзеленхоз": 0770 830006.

В экстренных ситуациях обращаться в службу спасения 112, Call-центр мэрии столицы на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото и видеофакты по номеру: 0554 182185.

Отметим, что по данным МЧС КР, шквалистый ветер ожидается и на территории Чуйской области.