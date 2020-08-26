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В партии "Мекенчил" опровергли слухи и подтвердили готовность к выборам

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- Бакыт Басарбек
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В политической партии "Мекенчил" опровергли информацию, что их уполномоченный представитель позже положенного времени сдал документы в ЦИК. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь партии Нургазы Анаркулов.

По его словам, недоброжелатели распространяют про их партию недостоверную информацию.

- Примерно в 2.56 часов мы сдали в Центризбирком все требуемые документы и получили соответствующий документ. В этой связи заместитель главы ЦИК КР Абдыжапар Бекматов официально подтвердил СМИ, что партия "Мекенчил" сдала все требуемые документы и таким образом прошла регистрацию,- сказал Анаркулов.

Также представитель партии напомнил, что именно их партия одна из первой сдала избирательный залог.

- В наш адрес идут попытки черного пиара. Официально заявляю, что мы во всем придерживаемся рамок закона и порядка. К примеру, наша партия одной из первой сдала избирательный залог. Таким образом партия "Мекенчил" полностью готова к выборам в Жогорку Кенеш, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/391427
Теги:
выборы, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, ЦИК
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