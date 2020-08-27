Комбинация: страх плюс стресс опаснее вируса

Вирус наносит не только свои прямые удары, поражая органы и ткани, но и косвенные, связанные со страхом, тревогой, то есть со стрессом. Теперь врачи говорят о всплеске психических нарушений как у перенесших коронавирусную инфекцию, так и у не перенесших ее.

Международная высшая школа медицины при Международном университете Кыргызстана инициировала и провела мультицентровое исследование с коллегами семи университетов четырех стран о психоэмоциональном влиянии на заболеваемость коронавирусом.

Каковы результаты исследования? Что подтолкнуло провести такой интересный и актуальный опрос? Об этом в эксклюзивном интервью читателям "Вечерки" рассказал проректор по научной работе Высшей школы медицины, врач–аллерголог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук профессор Орозали Узаков.

- Хотел бы вначале привести мудрые мысли великого философа, мыслителя и лекаря Абу Али Ибн Сины (Авиценны) - "Паника - половина болезни. Спокойствие - половина здоровья. Терпение - начало выздоровления". Характер поведенческих реакций людей во время эпидемии и рост динамики показателей заболеваемости убедительно свидетельствуют об этом. И с уверенностью можно сказать, что одним из главных параметров оценки пандемии коронавируса является психо– эмоциональное и психологическое здоровье населения.

Пандемия создала сопутствующую нездоровую окружающую среду: дистанцирование, экономическое давление, беспокойство за благополучие близких людей - все это влияет на здоровье.

А из–за масштабности возбудителя, его контагиозности и коварства, отсутствия действенных превентивных мер, в частности, вакцины, низкоэффективных терапевтических способов борьбы с инфекцией, ожидания ее второй волны у большинства населения появляется страх. Страх, переходящий в панику, в последнее время особенно проникает в мозг людей. Он присутствует в наших разговорах, настроении и заполняет СМИ, соцсети.

Буквально круглосуточно, настойчиво продолжается информационная, тотальная паническая атака на сознание людей посредством социальных сетей (аккаунты, куда выкладываются фотографии трупов в черных мешках). На сайтах информагентств, в газетах, на телевидении - везде коронавирус, о котором что только не пишут. Все это в значительной степени инициирует панику и истерию в обществе. Поэтому с большой долей вероятности можно считать эту эпидемию одной из глобальных в информационном плане катастроф в истории человечества.

Комбинация - длительный страх + стресс может оказать не менее пагубное влияние на здоровье, чем сам вирус. Известно, что продолжительные отрицательные эмоции провоцируют у людей возникновение психосоматических заболеваний. Как специалист по особо опасным инфекциям могу сказать, что в таком состоянии падает до критической величины сопротивляемость организма инфекциям. Таким образом, человек, боящийся заражения, становится беззащитной мишенью для вируса. То есть психологическое напряжение, порождаемое страхом, паникой, ослабляет иммунитет и приводит к обострению хронических заболеваний и повышает восприимчивость к вирусам и болезням. Это одна из причин, как считают и мои коллеги, резкого повышения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

На наш взгляд, в патогенезе развития эпидемиологической динамики роста заболеваемости Covid–19 на данном этапе ведущее место должны занимать меры, направленные на оздоровление душевного и эмоционального состояния населения, и разработка специфических средств профилактики данных расстройств. К такому выводу мы пришли в результате нашего совместного международного мультицентрового исследования.

Как оно проводилось?

- Мы разработали специальную анкету–опросник, которая была утверждена решением комиссии по биоэтике Международной высшей школы медицины. Вопросы были составлены так, чтобы мы могли максимально изучить изменения неврологического, эмоционально–психологического статуса в разных возрастных группах в разных слоях населения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В анкетировании приняли участие две тысячи респондентов - преподаватели из семи университетов, врачи, их пациенты, выздоравливающие после коронавируса из шести стран - Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России, Индии и Пакистана.

У респондентов выявлена умеренная корреляционная зависимость между степенью страха - заболеть Covid и высокими значениями личностной тревожности. Как следует из анкет, большинство из опрошенных узнавали информацию о вирусе из Интернета - от 67,3 до 79,4 процента, где часто размещается информация, не имеющая доказательной базы, а также из–за телепередач, газет. Что позволяет сказать с большей долей вероятности о медийной инициации Covid–19.

И при этом более 47 процентов анкетированных уверенно ответили, что основными мерами профилактики заболевания являются самоизоляция, личная и общественная гигиена и правильное питание. В восемь–девять раз по сравнению с исходными данными сократился удельный вес респондентов, которые ранее отрицали важное значение соблюдения санитарно–эпидемиологических рекомендаций по профилактике Covid. На это, судя по ответам, повлияли улучшение осведомленности, грамотной информации о коронавирусной инфекции. А также увеличение количества больных вирусом и неблагоприятных исходов заболевания.

Тревожат людей и вопросы реабилитации, особенно среди медиков, поскольку от грамотного восстановления после перенесенного Covid зависит дальнейшее здоровье. Медработники всех стран, где проходило исследование, сказали, что им необходимо восстановить свои силы. Многие из них вымотаны и физически, и психологически.

К сожалению, о серьезной реабилитации вопрос не ставится. А она необходима, и не только для медработников, но и их пациентов. Список печальных последствий на организм, причем доказанных наукой, уже огромный. Помимо изменений в легких, коронавирус может вызвать тромботические осложнения, дисфункцию миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, острое повреждение почек, желудочно–кишечные заболевания, гипергликемию, неврологические расстройства и другие. И есть опасения, что непрямые потери от коронавируса могут быть тоже большими. Вот почему нужна реабилитация.

Но врачей периодически отправляют на Иссык–Куль.

- Речь идет не о кратковременном отдыхе медиков, а о реабилитации их здоровья. Время и жизнь диктуют необходимость рассмотрения и принятия волевого решения руководством страны по организации центра реабилитации для моих коллег. Например, на базе пансионата "Алтын балалык". Насколько известно, в течение многих лет он полноценно практически не функционирует, возможно, даже арендуется. Разумеется, он должен быть оснащен. И думается, что в этом центре можно заложить аллею памяти о людях, погибших за спасение жизней других. Все это подняло бы дух в медицинском сообществе.

За советом - к психологу

Нейропсихологическое бремя пандемии в настоящее время пока не известно до конца, но специалисты в этой области утверждают, что оно будет значительным.

Психологи и психотерапевты в Бишкеке, с которыми пришлось общаться при подготовке этого материала, в один голос заявляют, что тревожные расстройства, панические атаки и даже попытки сведения счетов с жизнью стали новыми осложнениями после перенесенной инфекции. Обращаемость к ним растет, у людей - постковидное состояние, много случаев суицидальной настроенности.

"Очевидно, что число людей, нуждающихся в противострессовых мероприятиях и средствах, может быть больше числа людей, заболевших этой инфекцией. Стресс может быть причиной множества заболеваний, и не менее опасным для здоровья, как и вирус, - говорит психолог Индира Ниязалиева. - Пациенты, инфицированные коронавирусом, могут испытывать страх перед болезнью. Все эти отрицательные эмоции усугубляют состояние.

Другие доктора отмечают, что панические атаки после COVID стали возникать даже у тех, кто до болезни не страдал тревожными расстройствами, а коронавирусом переболели в легкой форме. И без помощи психологов убежать от таких атак вряд ли удастся.

Пять правил для здоровья

Блокируйте свое воображение. Как только вы заметили, что начинаете строить негативные прогнозы на основе неполных или не проверенных данных, остановите мыслительный процесс и скажите себе: "Стоп!". Спросите себя, насколько достоверны сведения, взятые за основу ваших размышлений, и если вы получили их из Интернета и нет четких ссылок на научные публикации или реального ученого вирусолога, скажите себе, что это всего лишь слухи.

Ограничьте потребление непроверенной информации об эпидемии. Меньше смотрите телевизор. Реже входите в Интернет. Волевым путем ограничьте время, проводимое за чтением новостей о коронавирусе до 30 минут в сутки. Потратьте свое время на более полезные и интересные дела: чтение хороших книг, просмотр приятных фильмов, саморазвитие, изучение языков, общение с близкими и т.д.

Проанализируйте статистику и осознайте, что в мире есть опасности похуже коронавируса, просто мы сейчас фиксируемся на нем, потому что опасность новая и непонятная. В мире каждый день умирает приблизительно 150 000 человек. Около 100 000 умирает по причине возрастных болезней, из них около половины приходится на сердечно–сосудистую систему. Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. А в Кыргызстане - около 50 человек. Есть болезни пострашнее COVID–19. Например, туберкулез - убивает до 1,3 миллиона людей в год, СПИД - 1,1 миллиона. Но это вас не так сильно пугает, как тысяча с лишним умерших за четыре месяца в нашей стране.

Настраивайте себя на победу. Занимайтесь аутогенной тренировкой, внедряйте в подсознание формулы: "Я справлюсь!". "Я останусь здоровым!". Вспоминайте случаи из своей жизни, когда вы успешно преодолевали какие–то трудности и выходили из них победителем.

По максимуму защищайте себя от вируса. Меньше контактируйте с людьми. По возможности оставайтесь дома. Мойте руки после возвращения домой. Промывайте нос солевым раствором, а рот - ополаскивателем для зубов.

Как у них?

Ученые Калифорнийского института пришли к выводу, что коронавирус может стать причиной психоневрологических заболеваний.

Медицине известно опасное влияние вирусов на организм человека: даже переболев и выздоровев, человек может получить серьезное осложнение. Изучив множество материалов, ученые считают, что пандемия COVID–19 может стать значительным источником психологических расстройств во всем мире. "Новый коронавирус и иммунологический ответ хозяина также могут непосредственно влиять на мозг и поведение человека", - сообщают исследователи в научной работе, опубликованной в издании ScienceDirect.

У переболевших коронавирусом без симптомов выявили осложнения на легкие. По прогнозу ученых, COVID–19 затронет чрезвычайно высокую долю мирового населения, что является беспрецедентным для вируса с такой летальностью и уровнем инфицирования в современной медицине.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"