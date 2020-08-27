Били, угрожали пистолетом, требовали деньги. Задержана преступная группа

В Кадамжайском районе неизвестные напали на трех мужчин - угрожали пистолетом, требовали деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

12 августа примерно в 23.30 часов на территории Марказского айыльного округа Кадамжайского района неизвестные лица силой посадили 23-летнего местного жителя в автомашину и вывезли в безлюдное место.

Злоумышленники избили мужчину, требуя денежные средства, при этом угрожали огнестрельным оружием. Потерпевшему удалось убежать от нападавших.

Кроме этого, злоумышленники избили другого 26-летнего местного жителя, где угрожая оружием требовали денежные средства.

Той же ночью неизвестные остановили автомашину еще одного 26-летнего мужчины, водителя беспричинно избили.

Во всех трех случаях грабители применяли неустановленное огнестрельное оружие, повредили кузов.

По зарегистрированным в ЕРПП фактам осуществляется досудебное расследование по статье 266 часть 2 (хулиганство). К расследованию подключились оперативники службы криминальной милиции ОВД Кадамжайского района Баткенской области. В ходе оперативных мероприятий личности подозреваемых лиц были установлены.

Задержаны жители Ноокенского района Джалал-Абадской области Т.А. 1989 г.р., Т.А. 1999 г.р., Т.Ж.1989 г.р. и житель Кадамжайского

района М.М. 1994 г.р. причастные к данным противоправным деяниям.

У задержанных лиц обнаружен и изъят газо-травматический пистолет. В отношении указанных лиц решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.