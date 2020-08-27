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Работу общественного транспорта не планируют возвращать к штатному режиму

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- Екатерина Улитина
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Муниципальные службы Бишкека пока не планируют отменять санитарный перерыв в работе общественного транспорта. Об этом в ходе онлайн брифинга сообщил начальник управления городского транспорта Бишкека Сатыбалды Хакимов.

Напомним, ежедневно с 11 утра до 14.00 в столице останавливается работа общественного транспорта.

Решение об отмене санитарного перерыва в работе общественного транспорта будет принимать Республиканский штаб, пока такого решения не было, - сказал Сатыбалды Хакимов.

Он отметил, что это время отводится для того, чтобы водители помыли машины, провели влажную уборку салона и дезинфекцию.

Напомним, ранее мэрия увеличила часы работы общественного транспорта, сократив часы санитарного перерыва, а также позволила водителям выходить на маршруты в выходные дни.

В мэрии напоминают, что общественный транспорт в Бишкеке работает с раннего утра. Троллейбусы выходят на линию с 5.40 утра, автобусы и маршрутки с 6-7 утра. Последний троллейбус уходит с линии в 22.30, автобусы работают до 23.50.


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URL: https://www.vb.kg/391436
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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