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Исследователи сообщили о подтвержденном случае повторного заражения COVID

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- Виктория Гунгер
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Исследователи из гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном

случае повторного заражения

коронавирусом, передает телерадиокорпорация RTHK, пишет РИА НОВОСТИ.

По данным специалистов, 33-летний работник IT-сферы переболел COVID-19 в апреле, однако после возвращения из Испании в начале августа он снова сдал положительный тест.

- Изначально медики не понимали, заразился ли мужчина второй раз, или же вирус все это время находился в его организме. Но, как утверждают специалисты из HKU, исследование показало, что штаммы вируса оказались "совершенно разными", - отмечается в информации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 23,3 миллиона человек, свыше 806 тысяч скончались.


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URL: https://www.vb.kg/391437
Теги:
Китай, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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