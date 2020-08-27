Жизнь или выживание. Уроки пандемии

Объявление Чрезвычайного положения, остановка работы промпредприятий, рынков, торговых центров, - все это перевернуло нашу жизнь, в корне изменило ее. Неожиданно свалившаяся на страну зараза немало людей поставила буквально на грань выживания и поддерживать их пришлось всем миром, мобилизуя ресурсы и государства, и бизнес-структур, и общественных организаций, и международных партнеров.

Пандемия в последние недели, слава богу, отступает. Шок, в который она нас всех ввергла, постепенно уходит. Теперь настало время извлекать уроки из произошедшего.

Нашествие COVID-2019 вскрыло множество проблем. Оказалось, к примеру, что финансовой подушки, запаса денег на "черный день", по большему счету нет ни у бизнеса, ни у государства, ни у большинства граждан (есть, конечно, люди, у которых доходы едва-едва покрывают текущие потребности, здесь речь не о них). Вопрос: почему? Потому, что отсутствует культура сбережений.

Возьмем для наглядности распределение средств госбюджета. Правильно ли, что практически все доходы направляются на решение социальных нужд? Лично мое мнение: неправильно. Нужен бюджет развития, часть денег, которые в казну поступают в виде налогов, других платежей, необходимо вкладывать в дело – в реализацию проектов, чтобы от них получать доходы, и чтобы часть получаемых от таких проектов доходов опять вкладывать в дело. Таков должен быть круговорот государственных денег.

Легко государству копить, создавать резервы, когда бюджет дефицитный, когда бюджетники, пенсионеры ждут очередного повышения зарплат, пособий? Нелегко, сложно, но когда-то это все равно надо начинать делать. Когда-то все равно придется проявить волю, идти на непопулярные, быть может, шаги. Другого выхода для движения вперед не существует: нет сбережений, нет развития.

А резервы между тем есть. Все ли траты на содержание органов управления, к примеру, оптимальны, жизненно необходимы? Ответ очевиден: президентом, к слову сказать, уже объявлено, что после парламентских выборов будет дан старт административно-территориальной реформе.

Госрасходы, если рассматривать ситуацию шире, - это не только вопрос экономический, это и вопрос политический. Например, пресловутые дорогие внедорожники, на которых ездят большие-малые чиновники, - это не только тема о том, что деньги государства тратятся неэффективно, не по-хозяйски. Начальники, катающиеся на огромных машинах, проводящие торжества с участием сотен и тысяч людей, они, если вдуматься, формируют правила, стандарты, ценности для всех остальных. И начинается гонка, гонка за покорением все новых высот в потреблении. В итоге теряют все – и граждане, и государство: потенциал, который мог бы быть использован для развития, проедается.

Отсутствие у кыргызов привычки копить, делать сбережения, думаю я иногда, связано, наверное, и с национальным характером, менталитетом народа, который веками вел кочевой образ жизни, когда просто не существовали условия для накопления материальных богатств. Только означает ли это, что изменить тут ничего нельзя? Уверен: можно и нужно изменить. Можно и нужно изменить, чтобы структура расходов и граждан, и государства отвечала интересам, целям развития. Вопрос: как?

Начнем с государства. Механизм тут прост: партиям, которые после нынешних выборов придут в Жогорку Кенеш, при утверждении бюджета необходимо вести себя ответственно, максимально сокращая, во-первых, расходы государства и в первую очередь расходы на содержание органов управления, и, во-вторых, максимально больше выделяя средств на реализацию проектов развития.

Следующая проблема – потребительские привычки граждан. Как сделать так, чтобы кыргызстанцы, как говорится, меньше покупали предметы роскоши, меньше покупали дорогих машин? Рецепты известны: повышенные налоги. Повышенные налоги, к примеру, и на доходы многочисленных тойкана – на совершенно уродливую отрасль, которая появилась в последние годы (тренд, заданный коронавирусом, необходимо закрепить))).

Ясно одно: надо воспитывать у граждан культуру потребления. И кнутом, и пряником, подключением всей мощи СМИ, подключением авторитетных людей страны к формированию соответствующего общественного мнения. Является ли эта задача важной и срочной? Несомненно. Вот один только пример.

Мы все знаем, что у нас есть традиционный уже финансовый поток, который мог бы стать мощным источником инвестиций – переводы мигрантов. По данным Нацбанка, даже в июне текущего года, когда экономика многих стран не оправилась от последствий пандемии, мигранты перевели в Кыргызстан $277,9 миллиона, что в 1,6 раза больше, чем в мае: по сравнению с июнем 2019-го показатель вырос на $86,3 миллиона. Всего же за шесть месяцев 2020-го в республику перечислили $977,3 миллиона, более 90 процентов из них, замечу к слову, приходится на Россию - $953,6 миллиона. Вопрос: куда, на что потрачена эта внушительная сумма – почти миллиард долларов? Понятно, часть переводов идет на содержание, поддержку семей. А остальные средства? Хоть какая-то доля мигрантских переводов, уверен, вкладывалась в высокодоходные проекты, будь они подготовлены, пропиарены, гарантированы государством.

Как в других странах население распоряжается своими деньгами?

В КНР, пишут эксперты, китайцы откладывают до 30,6% своей зарплаты, копить на черный день в крови жителей Поднебесной. И государство, впрочем, также всеми силами борется с расточительством. На днях, как известно, с подачи самого Си Цзиньпина стартовала кампания "Чистые тарелки": цель – покончить с дурной традицией заказывать много еды ресторанах, что в масштабах страны выливается в сотни тысяч тонн пищевых отходов.

Особо интересен в этом плане опыт Японии. Известный журналист, японовед Всеволод Овчинников пишет, что фраза "японцы усердны как труженики и воздержаны как потребители" часто звучит, когда речь заходит о японском экономическом чуде. Приоритет накопления перед потреблением действительно послужил важной предпосылкой для того, чтобы потерпевшая поражение в войне, оккупированная страна совершила в 1950 – 80-х годах стремительный рывок, став третьей экономической сверхдержавой в мире.

Важная деталь: низкий уровень потребления, подчеркивает Овчинников, касается и обеспеченных слоев. Япония сумела добиться максимальной мобилизации внутренних ресурсов, снижая долю потребления и увеличивая долю накопления. При этом, напоминает японовед, страна опиралась на устои традиционной морали, возводящей в добродетели усердие в труде и умеренность в быту.

Словом, принцип, правило везде одни и те же: экономят, создают финансовую подушку на будущее. И вкладывают деньги в пенсионные фонды, покупку акций, других ценных бумаг. Выгодно это государству? Выгодно. Наличие накоплений открывает новые возможности развития, создает условия для реализации крупных долгосрочных проектов, способных в свою очередь придать динамику, устойчивость роста.

Курманбек МАМБЕТОВ, главный редактор газеты "Деловой Кыргызстан"